Pareja zuliana muere en Perú al explotar bombona de gas

Este lunes 31 de mayo una pareja zuliana muere en Perú a la espera de una cama UCI Roberto Yores de 25 años y Aniuska Fusil de 29 años de edad, ambos de nacionalidad venezolana; quienes sufrieron graves quemaduras cuando una bombona de gas explotó en su residencia ubicada en Perú.

En el accidente ocurrido el pasado viernes, ambos ciudadanos sufrieron quemaduras de 2do y 3er grado en más del 70% de su cuerpo.

La comunidad venezolana, se sumó a ayudar a estos dos compatriotas y a su hijo Randy de dos años de edad, que quedó en orfandad, según informa la cuenta VeneNewsPeru.

Aclaran que el menor se encuentra hospitalizado y al recibir el alta se lo entregaran a una de sus abuelas.

El mismo medio informó que Andrés Segundo Fusil Luzardo padre de Aniuska y Daymay Chacón Torres, madre de Roberto; se encuentran varados en Colombia solicitando apoyo para poder ingresar a Perú y así darle el último adiós a sus hijos.

«Mi pasaporte está vencido, por eso no puede agarrar un vuelo y si me voy por carretera tardaría 4 días en llegar y no podré despedirme de mi hija, por eso le pido que favor las ONG’s y la embajada me ayuden a poder abordar el avión» dijo el señor Andrés Fusil.

Por su lado la señora Daymay se encuentra vía Bogotá para encontrarse con el señor Andrés, aunque ella en este momento no cuenta con pasaporte.

‘Yo no cuento con pasaporte, lo única que pido es que me ayuden para poder de mi hijo’ dijo entre lágrimas la señora Daymay.

«Si es de pagar el pasaje lo pagamos solo queremos, poder estar en Perú para darle el último a Dios a nuestros hijos» expresaron.

Los connacionales hacen un llamado a la embajada de Venezuela en Perú para que los ayuden a diligenciar su desplazamiento.

