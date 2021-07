¿Está embarazada? Aseguran que Paris Hilton espera a su primer bebé

Compartir





















Hace unas horas surgió el rumor de que la actriz y empresaria Paris Hilton estaría esperando a su primer bebé con su prometido, Carter Reum, así lo confirmó este martes el portal estadounidense Page Six.

La pareja ha sido abierta sobre su deseo de formar una familia juntos, y Hilton, de 40 años, reveló el pasado mes de enero que se había sometido a tratamientos de fecundación in vitro para hacer realidad su deseo de ser madre. “Él es el chico de mis sueños. Es 100 por ciento el indicado”, dijo en el podcast Trend Reporter a principios de año. “Hablamos sobre nuestra boda todo el tiempo y planificamos los nombres de nuestros hijos y todo eso”.







La actriz y el empresario, se comprometieron en febrero después de salir durante un año. Reum le pidió matrimonio en una isla privada; sorprendiendo a su novia el mismo día de su cumpleaños con un costoso anillo de diamantes diseñado por Jean Dousset.

El futuro esposo de Paris se dedica a las inversiones, los negocios e incluso ha escrito un libro sobre cómo conseguir éxito en la vida empresarial, de acuerdo a Page Six.

“Estoy entusiasmada con este próximo capítulo de mi vida y con tener un socio tan comprensivo”, dijo la estrella del reality “Simple Life” a la revista Vogue en ese momento. “Nuestra relación es de iguales. Nos hacemos mejores personas. ¡Valió la pena la espera!” .

¿Paris Hilton está embarazada?

Luego del alboroto que provocó una nota de «Page Six» en el que se confirma que la empresaria Paris Hilton está embarazada, es la misma Hilton quien desmiente esta información. A través del podcast @ThisIsParis, la modelo aseguró que se embarazará hasta el próximo año.

«Me desperté con unos 3.000 mensajes de texto. Todos mis iPhones están explotando, los cinco. Todos deseándome felicitaciones y muy felices por mí. He tenido noticias de personas de las que no he tenido noticias desde hace años», comenzó la amiga de Kim Kardashian.

Paris Hilton está comprometida con el empresario Carter Reum, con quien espera casarse el próximo año. «No estoy embarazada, todavía no. Estoy esperando hasta después de la boda. Mi vestido se está haciendo en este momento, así que quiero asegurarme de que se vea hermoso y se ajuste perfectamente, así que definitivamente estoy esperando esa parte», dijo Paris.

Y es que el rumor creció porque la millonaria confesó que buscará su embarazo a través de asistencia médica, pues quiere asegurarse de que sea un parto gemelar de niño y niña, de acuerdo con información proporcionada por «Insider».

«¡Lo único que hay en el horno en este momento es mi sliving lasagna», bromeó Paris Hilton.

ACN/ Revista Clase

No dejes de leer: Britney Spears inicia los trámites legales para sacar a su padre de la tutela

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN