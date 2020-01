Diputados votan por nueva directiva opositora fuera del Palacio Legislativo

View this post on Instagram

Este domingo, durante su discurso en la instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, la diputada Delsa Solórzano postuló a Juan Guaidó a ser reelegido como Presidente del Parlamento, como primer vicepresidente a Juan Pablo Guanipa; y como segundo vicepresidente a Carlos Berrizbeitia, para el periodo legislativo 2020-2021. . Se espera que esta junta directiva propuesta por Solórzano sea elegida por todos los diputados de la Unidad Democrática presentes en la sede de El Nacional, en Caracas, donde se realiza la sesión correspondiente. . Sigue esta información por #VIVOplay