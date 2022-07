Estiman que pasaje urbano podría costar 1 dólar a final de año

Compartir

El pasaje urbano podría costar 1 dólar a finales de este año, advirtió el presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público, Luis Alberto Salazar.

Así lo dio a conocer Salazar, durante una entrevista concedida a Unión Radio, en la que además indicó que el sector transporte; está cobrando al menos tres bolívares en las rutas cortas y cuatro en los trayectos largos.

“Los costos de reposición del transporte público va cabalgando con el dólar. Hasta que aquí no haya una economía estable, no podemos hacer ni siquiera cálculos de tarifa; porque no hay parámetros para hacerlo. Nosotros creemos que para finales de año el pasaje estará alrededor de un dólar. Lo que pasa es que el gobierno nacional no quiere asumir eso como tal”, sostuvo.

Así mismo, refirió que “sucesivamente, se están aumentando anárquicamente las tarifas en todo el territorio nacional; porque el Instituto Nacional del Transporte Terrestre avala cualquier tipo de incremento del transporte con tal de que no se elimine o perjudique la movilización de los usuarios”,

Vale mencionar que el pasado 19 de julio, Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano; propuso al gobierno nacional fijar en 0,15 centavos de dólar el precio de la gasolina.

Así mismo, el pasaje en tres bolívares para «sincerar el precio del combustible».

Mora, también directivo del Comando Intergremial del Transporte, expresó que, aunque el gobierno tiene «planteada» la eliminación del subsidio de combustible; no están de acuerdo con que se tome esa medida.

“Aun cuando nosotros proponíamos que se debía pagar algo a la industria petrolera; no podemos pasar de subsidio cero a cincuenta centavos”, expresó.

“El estado asignó 57 estaciones de servicio para el transporte urbano exclusivamente. Sin embargo, esto no se cumple y surten vehículos oficiales, 50% de este combustible estaba siendo destinado a otros sectores”, acotó.

