Pasajeros de Maiquetía denunciaron que deben usar trochas para desinfectarse

Uno de los pasajeros que se disponía a tomar un vuelo internacional en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía; denunció que este sábado 21 de noviembre pudo grabar cuando los viajeros y el personal de maleteros deben usar trochas para desinfectarse como medida de bioseguridad.

En este sentido, el principal aeropuerto del país cuenta con una trocha ubicada en una de las jardineras, pues el acceso al nivel estacionamiento permanecen cerrados; y los túneles de desinfección para pasajeros y equipaje fueron situados en el nivel de embarque de las aerolíneas.

Es así, como el viajero comentó en el video difundido en redes sociales, que la situación es incómoda; por lo que instó a las autoridades del Instituto Autónomo Aeropuerto de Maiquetía (Iaim) a ofrecer la información real a los viajeros o buscar una solución a ésto.

«Si los pasajeros y los acompañantes se quedan en el estacionamiento, que está en el nivel superior, se encuentran con que no hay accesos y los únicos están en el nivel de abajo; en donde desinfectan a los pasajeros y al equipaje. Entonces se usa está trocha, que si no vienes con zapatos cómodos o eres un anciano, es muy difícil», explicó el viajero.

Usar trochas para desinfectarse: Pasajeros de Maiquetía

Según lo que se observa en el video, los pasajeros y maleteros de Maiquetía que deben usar trochas para desinfectarse; tienen que cargar su equipaje o ayudar a los viajeros a cargarlo a través de ese espacio.

En éste contexto, fuentes relacionadas con el aeropuerto ubicado en La Guaira explicaron al equipo de El Pitazo, que «por medidas de protección solo se tiene acceso a la terminal por las puertas del nivel de embarque. Lo ideal es que el taxi o el familiar que traiga al viajero lo deje en ese nivel, frente a las cabinas de desinfección y se vaya. Mientras menos personas haya en la terminal, menor es el riesgo de contagiarse de COVID-19…»

No obstante, los pasajeros aseguraron que esas medidas no han sido informadas de manera explícita ni tienen el alcance correcto en el aeropuerto. « Uno llega aquí y desconoce esas normas. Si no están permitidos los acompañantes, se debe decir en el estacionamiento», relató, José Pereira, quien ayer viajaría en un vuelo de Turkish Airlines.

Asimismo, agregó que los maleteros los esperan en la parte de arriba del estacionamiento y ellos mismos indican; que se baja por esa llamada trocha.

