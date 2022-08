Paulo Futre hospitalizado por sospechas de un derrame cerebral

Compartir

El irlandés Sam Bennett ganó segunda etapa de la Vuelta a España y Mike Teunissen es el nuevo líder. El corredor del Bora, Hansgrohe se mostró poderoso en un confuso y accidentado esprint y se adjudicó el tramo disputado entre Hertogenbosch y Utrecht con un recorrido de 175,1 km, en la que el maillot rojo se mantuvo en tierras neerlandesas y en el Jumbo Visma, ya que Robert Gesik le cedió a su compañero.

Una llegada caótica en la que cayó Alejandro Valverde a 700 metros de meta, sin gravedad para el ciclista murciano, que lamentaba su suerte al verse atrapado por el «hostión»; según comentó en caliente.

Mientras unos se miraban las heridas, el irlandés Bennett (Wervik, 31 años) alzaba los brazos como vencedor. El velocista del Bora se filtró en cabeza y en una llegada apretada impuso su poderío con un tiempo de 3h.49.34, a una media de 45,8 km/hora; por delante del danés Mads Pedersen (Trek) y del belga Tim Merlier (Alpecin Deceuninck).

La cuarta plaza fue para el nuevo líder, el neerlandés del Jumbo Visma Mike Teunissen; un corredor que fue líder en el Tour 2019 tras ganar la primera etapa en Bruselas.

Gesink pasó el testigo a un compañero y a un compatriota. Alivio para el equipo; le siguen en la general el italiano Edoardo Affini y el holandés Sam Oomen.

Con Roglic como líder real en la cuarta plaza; el ecuatoriano Richard Carapaz es séptimo a 13 segundos y Carlos Rodríguez primer español, noveno, con el mismo tiempo.

Bennett ganó segunda etapa de la Vuelta

El decorado cambio a medida que se acercaba la meta situada en la Ciudad Universitaria de Utrecht; ya se rodaba a 50 por hora y los equipos andaban buscando su estrategia para lanzar a su candidato al esprint.

El Ineos pasó al frente para evitar lo que provoca pánico en los corredores: las caídas. Los hombres de Carapaz y Carlos Rodríguez tensaron el ritmo alargando la forma del pelotón; donde los hombres del UAE, BikeExchange y Alpecin buscaban la mejor posición para cuando se deesatara la jauría por la victoria.

UAE mandó a Marc Soler en avanzadilla para colocar a Ackerman, momento en que se instaló el descontrol, ya dentro de la zona de seguridad de los 3 km antes de meta.

Hubo nervios, dudas y maniobras que terminaron en accidente. A 700 metros de la línea hubo montonera. Atrapado Valverde. «Se han caído delante y no lo he podido evitar, no ha sido un día tranquilo, como lo demuestra el hostión. Creo que no es nada»; tranquilizó el «Bala».

Unos al suelo, otros a por la victoria. Sam Bennett pescó en río revuelto. El ciclista de Wervik amplió su palmarés, que ya incluye 4 etapas en la Vuelta, además de 3 en el Giro y 2 en el Tour de Francia; en un total de 58 victorias en su palmarés. Ahora vestido de verde, el irlandés respira tranquilo. «Sin ganar, otros objetivos no sirven de nada»; dijo.

Mañana domingo 21 de agosto la tercera etapa se disputará con salida y meta en Breda; la jornada más larga de la presente edición con 193,2 km de recorrido.

https://twitter.com/lavuelta/status/1561016295021314053

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Venezuela gana Premundial de Beisbol Femenino (+ vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN