Este es el monto que te cobrará Paypal si no usas tu cuenta

La plataforma de pago PayPal, anunció que cobrará una comisión a los usuarios que mantengan su cuenta inactiva. Aquí te contamos cuál es el monto.

Mediante un comunicado publicado en su página web; PayPal anunció que el pago obedece a que mantener cuentas inactivas supone un gasto para la empresa.

Así mismo, refiere que la comisión no se aplicará en caso de que la cuenta no tenga saldo; por lo que no se podrá generar saldo negativo.

En ese sentido, siempre tendrá que haber saldo para que se pueda aplicar.

Vale mencionar que esta comisión tiene un precio bastante elevado, incluso; mucho más que la suscripción básica a cualquier plataforma como Netflix o HBO Max.

En concreto se habla de 10 euros que se cobrarán cuando la cuenta no haya tenido actividad en los últimos 12 meses.

Cabe destacar que los 12 meses que se proponen; son el periodo para que se empiece a cobrar esta comisión.

PayPal cobrará a usuarios con cuenta inactiva

En caso de que una cuenta se quede sin saldo después de haber cobrado la comisión; lo que hará PayPal es eliminarla tras un periodo de gracia.

El periodo que ofrecerá partiendo de ese momento son 60 días. Al final la situación será la siguiente: si una cuenta tiene saldo y no está activa durante 12 meses se le cobrará 10 euros.

Luego de esto se esperarán 60 día para que vuelva a tener actividad; y en caso de no tenerla lo que hará PayPal es eliminarla por completo.

Si tienes saldo inferior a 10 euros, PayPal cobrará el saldo total que se encuentre dentro de esta cuenta; aunque no llegue a los 10 euros de la tarifa por inactividad.

