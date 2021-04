PCR de saliva: rápida, segura y accesible en farmacias

Todo parece indicar que la prueba de saliva PCR es rápida, segura y sobre todo accesible en farmacias; por ello se ha vuelto popular y hasta preferida.

La técnica, que no requiere personal sanitario ni introducir un hisopo por la nariz; se empieza a usar en Galicia y cuenta con cada vez más evidencia favorable a su utilidad

Un mililitro de saliva es suficiente para detectar el coronavirus. Ni hisopos (bastoncillos) hasta el fondo de la nariz ni personal sanitario que los manipule; Basta un escupitajo.

Los resultados de detección, con la técnica PCR, son equivalentes a la toma de muestras tradicional en esta pandemia.

PCR de saliva

Galicia es de las pocas comunidades autónomas que están usando una técnica que era mirada con recelo hasta hace no mucho; pero que en los últimos meses ha ganado pruebas a favor.

La Xunta ultima los preparativos para extender “en los próximos días”; a todo el territorio un cribado masivo con PCR en muestras de saliva que se recogen en farmacias y que ya ha sido probado en la provincia de Pontevedra.

Será gratuito para los ciudadanos; pero el Gobierno gallego no ha facilitado a este periódico el coste que le supone a la Administración.

El sistema de detección es el mismo que el de las PCR. Lo único que cambia es la extracción.

Beneficios

Según cuenta María del Mar Tomás, microbióloga, investigadora del hospital A Coruña-Inibic y portavoz de la Sociedad Española de Microbiología; en un principio no se confiaba en que la saliva fuera una muestra adecuada. Pero las últimas investigaciones van mostrando que no solo lo es, sino que tiene varias ventajas. Las primeras son logísticas: no hace falta personal sanitario que recoja la muestra; con lo cual se agiliza mucho el proceso. Tampoco hisopos, los bastoncillos que se meten por la nariz, que ahora no son un problema; pero supusieron un cuello de botella en la realización de pruebas en los peores momentos de la primera ola, hace un año.

Tomás señala que aporta también otros beneficios: “Se está comprobando que los supercontagiadores, los que infectan a hasta el 80% de los casos, se caracterizan por altas cargas virales en la saliva; otro estudio muestra que en esta sustancia es más fácil encontrar personas presintomáticas.

Por último, este tipo de pruebas nos permite hacerlas muy frecuentemente sin dañar la zona nasofaríngea”.

