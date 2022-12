Castillo cumplirá 18 meses de prisión y Congreso rechazan adelanto de elecciones

Compartir

El expresidente de Perú Pedro Castillo cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, instalado en el mismo cuartel policial donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000); informó este viernes 16 de diciembre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El organismo señaló, en un comunicado, que la decisión de que Castillo se mantenga en el mismo lugar en el que cumplió arresto preliminar desde el pasado 7 de diciembre, en el distrito limeño de Ate; se ha tomado «por medidas de seguridad, en salvaguarda de su integridad física personal, por su condición de expresidente de la República».

Detalló que la Junta Técnica de Clasificación del INPE; conformada por un psicólogo, un abogado y una asistente social, determinó, en primer lugar, que el exgobernante sea clasificado «en el régimen ordinario» de prisión.

«El Instituto Nacional Penitenciario garantiza la seguridad e integridad física de las personas privadas de la libertad en los establecimiento penitenciarios a nivel nacional»; concluyó.

El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves que Castillo cumplirá 18 meses de prisión preventiva para el expresidente; mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

Checkley dijo que la prisión preventiva «se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024»; de este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que «existe periodo procesal de fuga» y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.

El exgobernante será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración; así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La investigación ha sido calificada de «compleja» por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

Congreso de Perú rechaza adelanto de elecciones

El pleno del Congreso de Perú rechazó este viernes un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para diciembre de 2023; en medio de la grave crisis política y social que agita a la nación andina con manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y el adelanto de comicios.

El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor; 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no obtuvo el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.

Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de esos 87 votos para ser sometido a una segunda votación en la siguiente legislatura; o de 66 para ser llevado a un referéndum.

Al término del debate en el pleno, Guerra pidió a los legisladores que sean «responsables con la historia, con la República»; les dijo que tenían «que dar muestras de responsabilidad con la democracia».

La ley planteaba recortar el mandato de Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir, en principio, en julio de 2026; incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones, según señaló Guerra.

En sus disposiciones transitorias especiales establecía que «la presidenta en funciones»; en referencia a Boluarte, «convoca a elecciones generales en diciembre 2023 y concluye su mandato el 30 de abril de 2024».

Gobierno reafirma apoyo a FFAA

Por su parte, el Gobierno de Perú reafirmó este viernes su «apoyo incondicional» a la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las protestas y manifestaciones violentas que han dejado; hasta el momento, 20 fallecidos y cientos de heridos en el país andino.

«Quiero reiterar el apoyo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta tarea tan sacrificada de controlar el orden interno»; declaró el ministro de Defensa, Alberto Otárola, tras una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército peruano.

Le renuncian dos ministros a Boluarte

Los ministros peruanos de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, renunciaron este viernes a sus cargos seis días después de asumirlos; por la «desproporcionada» respuesta a las manifestaciones antigubernamentales en las que han fallecido 20 personas, 10 de ellas en las últimas 24 horas.

«Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte»; escribió Correa en Twitter, donde compartió la carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.

Por su parte, Pérez envió otra misiva -difundida en medios locales- en la que sostiene que «los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible» su permanencia en el Gobierno.

En su misiva, Correa explica que las circunstancias que la llevaron a aceptar el cargo «han sido la de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos, lo que compromete el futuro de la república, dentro de los marcos democráticos e institucionales»; dijo.

«Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que, lamentablemente, se han visto vulneradas en las últimas horas»; destacó.

