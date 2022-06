Otro dominicano sobresala en la quinta semana de la LVBP

Detroit homenajeó a Miguel Cabrera ayer con una ceremonia para celebrar sus hazañas de 3,000 hits y 500 cuadrangulares, antes del partido en el que se enfrentaron a los Azulejos de Toronto.

Cabrera estuvo acompañado de su familia y amigos en el acto donde recibió varios reconocimientos; entre ellos un trofeo con el número 3,000, así como una fotografía y una pintura del estelar toletero en la que presenta varios escenarios del venezolano y los números 3,000 y 500.

En el acto también estuvo presente el venezolano Víctor Martínez; excompañero y amigo de Cabrera.

https://twitter.com/woodwardsports/status/1536046987606380546

“De verdad que somos muy buenos amigos. Que él haya venido a esta ceremonia significa muchísimo para mí”; expresó el dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso, sobre la presencia de Martínez, quien jugó durante siete temporadas con Los Tigres.

En el estadio reprodujeron el video homenaje de otros peloteros miembros del club de los 3,000, quienes felicitaron a Cabrera por alcanzar la marca; como los dominicanos Adrián Beltré, Albert Pujols, George Brett y Wade Boggs.

"Sixty percent of your hits were done in a win." - A.J. Hinch #DetroitRoots pic.twitter.com/XlzWsSrnsm

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) June 12, 2022