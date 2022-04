El «O Rei» deja el hospital tras tratamiento contra el cáncer

Miguel Cabrera de 3-0 y boleto en el Comerica Park ante 21.529 aficionados presentes este jueves 21 de abril; por lo que ahora tendrán que tendrán que esperar por lo menos otro día para ver a Miguel Cabrera dar su hit 3.000 en las Grandes Ligas, pero el consuelo fue ver a Tigres de Detroit blanquear a Yanquis de Nueva York 3-0.

Fue la la primera victoria de las “bengalíes” ante los “Bombarderos del Bronx”; que se llevan la primera serie 2-1 que se miden en esta campaña; pero también pudo cortar una racha de tres caídas para dejar marca de 5-7.

Fue un duelo de lanzadores, con el zurdo Jordan Montgomery por los «Mulos», con trabajo de 6.0 innings, donde aceptó tres hits, una carrera, dio dos boletos, ponchó a cinco para cargar conla derrota (0-1).

Al frente tuvo al derecho dominicano Michael Pineda, que completó 5.0 actos, de tres inatrapables, con par de abanicados para quedarse conla victoria (1-0).

En su primer turno, en la parte baja del inicio del juego, bateó elevado al jardín izquierdo en el primer lanzamiento de Jordan Mongotmery.

Para el segundo viaja, fue dominado por el zurdo, al poncharlo en el cuarto inning, en juego donde los “bengalíes” iban arriba 1-0, tras la carrera anotada en el tercer tramo.

En su tercer viaje al plato, el nativo de Maracay, volvió a medirse al siniestro, quien de nuevo lo dominó por la vía del ponche, aunque esta vez el criollo fue más paciente y llegó a la cuenta máxima.

Pero en su cuarta salida, Cabrera recibió base por bolas intencional en el octavo episodio, esta vez lo pasó el relevista Lucas Luetge, quien antes domina a Jeimer Candelario; pero no a Austin Meadows, quien pegó doble para ampliar la pizarra 3-0.

Los más de 21 mil aficionados presentes en el Comerica Park abuchearon la decisión del manager Aaron Boone, tras darle las cuatro malas intencionales, con la primera base libre y par de outs; pero Cabrera tuvo que pedirle a su público calma.

Por Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 3-0, dos ponches, boleto; Víctor Reyes de 3-1, doble.

Por Yanquis, los criollos Marwin González de 2-0; Gleyber Torres de 1-1.

Tigres de Detroit recibirá a Rockies de Colorado; en su primera serie de Interligas en la campaña 2022.

Mañana 22 de abril, la voz del «playball» está anunciada para las 7:10 de la noche y su primer oponente será otro criollo, Antonio Senzatela (1-0); repitirán el sábado y domingo, a partir de la 1:10 pm.

Boos could not be louder as Aaron Boone asks for an intentional walk to Cabrera in his 8th inning AB pic.twitter.com/bqpHvJbDjE

— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) April 21, 2022