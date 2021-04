Se desató una pelea masiva en el Aeropuerto Internacional de Miami

El Aeropuerto Internacional de Miami fue escenario de una pelea masiva registrada la tarde del domingo. El violento hecho fue capturado por las cámaras de seguridad de la terminal área, así como por los teléfonos celulares de los presentes, lo que llevó a la difusión de la grabación.

Las imágenes del incidente fueron al corriente por Billy Corben, director de cine documental, en Twitter. Mostró pequeñas peleas en D-14 del aeropuerto cerca del minorista Urban Decay.

Jameel Tremain Decquir, de 20 años, de Illinois, está bajo arresto por alteración del orden público, según un informe.

Un testigo le dijo a la policía que un agente del mostrador de American Airlines le dijo a Decquir y a otros tres hombres que solo había tres asientos de reserva disponibles para un vuelo a Chicago y les dio la opción de dejar a uno de ellos o esperar otro vuelo.

Decquir y los tres hombres comenzaron a pelear con al menos otros tres testigos «por razones indeterminadas».

En otro video de un teléfono celular capturado por un testigo, se ve a los grupos golpeándose y pateándose repetidamente mientras los transeúntes les gritan que se detengan y llamen a seguridad.

Decquir y los coacusados ​​huyeron después de que los espectadores finalmente pudieran terminar las peleas. Los oficiales pudieron detener a Decquir en una puerta cercana.

La policía sigue buscando a los tres hombres que, según dicen, también fueron los responsables de iniciar las peleas.

MDPD dijo que una víctima involucrada fue atendida por equipos de bomberos en el lugar y liberada, pero no quiso presentar cargos.

Today at Miami International Airport outside Urban Decay at Gate D14 #BecauseMiami pic.twitter.com/wRnXh8f7dS

— Billy Corben (@BillyCorben) April 25, 2021