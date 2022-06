Película animada de Disney, Lightyear, es prohibida en 14 países

Una controversia ha generado la última película animada de Disney, Lightyear, en la que se besan dos personajes del mismo sexo.

El film no gozó de la aprobación de más de una docena de países musulmanes, en laos cuales esta prohibida, según indicó el martes una fuente cercana a la compañía.

Naciones de Asia y Medio Oriente se han rehusado a exhibir la película sobre el personaje de Toy Story, producida por Pixar: una empresa de la familia Disney que aún trata de acomodar su postura respecto a los temas Lgbtq.

Reguladores de los Emiratos Árabes anunciaron el fin de semana que prohibían la película por violación de las normas de contenido de los medios de comunicación del país», al tuitear una fotografía del personaje principal, Buzz Lightyear, con un símbolo rojo de «No».

The Media Regulatory Office announced that the animated film Lightyear, which is scheduled for release on 16th June, is not licensed for public screening in all cinemas in the UAE, due to its violation of the country’s media content standards. pic.twitter.com/f3iYwXqs1D

— مكتب تنظيم الإعلام (@uaemro) June 13, 2022