¡Pica y se extiende! Peloteros piden retirar corona a Astros y Manfred se disculpa

Peloteros piden quitarle título a Astros de Houston, además de otros castigos a los jugadores que hicieron trampa y hasta uno llegó a decir que merecen una paliza.

Así trascurrió el martes en las prácticas primaverales de las Grandes Ligas, donde beisbolistas de alta jerarquía se unieron a otras voces que desde que se supo sobre el robo de señas e 2017 de los siderales, exigen el retiro de la corona de la Serie Mundial.

Peor aún, expresaron la decepción, por la decisión de la Oficina del Comisionado de la MLB, porque consideran que Rob Manfred ha manejado el asunto muy mal, por eso la frustración.

A eso hay que agregarle la forma «despectiva» como Manfred se refirió al trofeo de la Serie Mundial, al que definió «una pieza de metal».

Este martes se unieron a otros «caballos» como Mike Trout, el jardinero de Bravos de Atlanta, Nick Markakis, tras admitir que se sentía muy «enojado«.

«Siento que cada individuo necesita una paliza. Está mal lo que hicieron. Están jugando con las carreras de las personas», argumentó Markakis.

Al menos dos lanzadores han indicado que considerarían golpear con sus envíos a los bateadores de los Astros.

Es tan así, que las casas de las apuestas podrían comenzar a potenciar esa posibilidad entre sus clientes.

Markakis también dijo que las acciones de los Astros fueron «perjudiciales para el béisbol y afectaron las carreras de otros profesionales».

También se refirió a Manfred y dijo que debería estar avergonzado de si mismo.

Bravos y Astros cierran la temporada regular 2020 con una serie de septiembre, que se va a disputar en Atlanta.

Judge dice que no merece título

Otro con más peso, como Aaron Judge, jardinero de Yanquis de Nueva York dio su opinión: «Hiciste trampa y no te lo mereces» al referirse al título de la Serie Mundial de 2017.

«Así lo considero. No se le merecen. No se lo ganaron jugando de la manera correcta» agregó el toletero que llegó el martes a las prácticas.

«Enterarse que el otro equipo tenía una ventaja de la que no podías defenderte. Simplemente me parece que no es algo que se merecen», añadió.

Igualmente respaldó al lanzador Yu Darvish, de Cachorros de Chicago y consideró que las sanciones impuestas por Manfred fueron insuficientes.

«Creo que Darvish fue quien dijo que, si juegas en los Olímpicos, ganas una medalla de oro y se descubre que hiciste trampa, no puedes quedarte con esa medalla», argumentó.

Por último, coincidió con su compañero el campocorto venezolano Gleyber Torres, que el lunes que Astros hizo trampa en 2019.

Nueva York fue eliminado por Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y aún está en la memoria del jonrón de Altuve frente Aroldis Chapman que los eliminó.

El mismo Chapman, dice que lo vio sospechoso, mientras que el retirado en la campaña pasada CC Sabathia y su colega lanzador, Masahiro Tanaka. ambos de Yanquis, dijeron que se sintieron engañados y perdieron la oportunidad de jugar en la Serie Mundial 2017.

Otras voces con el Comisionado

Igualmente el lanzador zurdo de Cachorros de Chicago, Jon Lester pidió que le quiten el trofeo el nombre del comisionado.

Mientras que el tercera base de Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner fue más duro en su comentario contra Manfred: «La manera como devaluó al título de campeón, simplemente me dice cuán desconectado está con los profesionales de este deporte», subrayó Turner.

«En este momento, lo único que devalúa ese trofeo es la definición ofrecida por el propio comisionado».

Manfred se disculpó…

El Comisionado Manfred que está en el ojo del huracán por no castigar a los jugadores, dio otra rueda de prensa ayer para pedir disculpas, pero por lo que dijo del trofeo.

«En un esfuerzo por hacer un punto retórico, me referí al trofeo de la Serie Mundial de manera irrespetuosa. Fue un error decir lo que dije».

