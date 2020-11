Pensión 100% Amor Mayor mes de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, usuarios en redes sociales hicieron tendencia a «Digitel», al quejarse por el aumento en el monto mínimo de recargas de saldo.

Algunas personas en Twitter, aseguran que la telefonía presenta un mal servicio y que ha desmejorado; por ende no ven una concordancia entre la atención y el pago por recibir esos servicios.

Por la misma plataforma digital, una usuaria aseguró que para quienes usan Digitel y necesitan recargar saldo; deben cancelar mínimo 200 mil bolívares.

Además de ello, su página web se encuentra actualmente en mantenimiento y por ello; a menos que se dirija una oficina autorizada, se desconoce con exactitud en cuánto quedaron las tarifas.

No me quejo por el aumento de Digitel sino por pagar algo que no funciona, mis megas se van en tratar de conectar, nunca he navegado bien con ellos. Si voy a pagar por algo que al menos funcione. Pero muchos aquí están acostumbrados a ser conformistas. — Alejandra Turipe (@Esgrimistale) November 2, 2020

Otro aumento de recargas de saldo Digitel

Los usuarios no solo se quejan del aumento, sino que al recargar lo mínimo; el saldo y lo que pueden hacer con el en sus teléfonos móviles no es mucho y en menos de 24 horas.

Respecto a este aumento en las recargas de saldo de Digitel, otro twittero afirmó; «Recarga mínima de Digitel, una quincena y la señal alcanza 10 minutos». Asimismo, en otra publicación se lee, «¿Otra vez Digitel?, por lo menos avisa que va a aumentar la renta; y así uno se prepara con saldo para el día de la renovación».

https://twitter.com/mptn3/status/1322701348207546368?s=20

Aunado a lo anterior, el usuario @mandoje expresó su molestia contra la compañía telefónica; «A mi no me importa que suban las tarifas, me molestó fue que de manera inconsulta; porque me tarde 2 días en meterle saldo me eliminaron el plan prepagado que tenia».

Sobre ello agregó, que «Otra manía que tiene Digitel, aunque yo lo llamaría más bien una trampa; es que cada vez que suben las tarifas tumban la plataforma y no puedes revisar tu saldo antes del día de la renta…»

De igual manera, entre otras quejas sobre el aumento de las recargas de saldo para utilizar los megas de Digitel; el usuario @jbmc18 indicó «Que rabia indignación da saber que ni la Sundde ni Conatel; nadie ni los miles de twett hagan algo con Digitel y su plataforma de bam, que cada día veo como se consumen los megas y mi dinero; sin poder trabajar en alguna pagina ya que no las abre, es lentisimo desde Casanay edo Sucre».

https://twitter.com/valeriagboscan/status/1322937126347046912?s=20

Ante ésta situación de descontento de la mayoría de sus clientes, la empresa según el periodista Arnaldo Espinoza; desmienten publicaciones hechas en la cuenta @digitel_info412.

Con información: ACN/Redes/El Pitazo/CCN Es Noticias/Foto: Referencial

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN