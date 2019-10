Pensionados del IVSS cobrarán Bs. 260 mil

Mañana jueves cobrarán Bs. 260 mil pensionados de IVSS

Mañana jueves 24 de octubre, los jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; cobrarán su pensión por el monto de 260 mil bolívares con el retroactivo.

Los jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cobrarán este jueves 24 de octubre la pensión con retroactivo por el monto de Bs. 260.000.

Así lo informó este martes el vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial de Venezuela Aristóbulo Istúriz al ofrecer un balance del gabinete desde el Ministerio de Educación ubicado en la ciudad de Caracas.

«A partir del primero de octubre el Presidente de la República Nicolás Maduro, hizo un ajuste salarial que tuvo incidencia en las pensiones; de 40 mil pasa a 150 mil bolívares», acotó Istúriz.

Asimismo, la presidenta del IVSS, Magaly Gutiérrez, detalló a través de su cuenta en twitter, que los pensionados recibirán 110.000 bolívares por concepto de retroactivo del mes de octubre y Bs 150.000 correspondientes a la pensión del mes de noviembre, para un monto total de 260.000 bolívares.

ACN/AVN

