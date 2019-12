Pensionados recibirán pago de enero el 19 de diciembre

Los jubilados y pensionados, pero también quien esté registrado en la plataforma patria; tienen depositado en sus cuentas un mes de aguinaldo; abonado en la primera criptomoneda nacional, el Petro, desde el domingo 8 de diciembre de 2019, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el presidente, Nicolás Maduro Moros.

Medio petro llegará según anunció el presidente. Vea cómo puede realizar el proceso de retiro.

Retire aguinaldo en petros en 6 pasos

El usuario deberá acceder a la página Patria.org.ve con su usuario y clave correspondiente. Acto seguido, se dirigirá a la pestaña «Monedero» y escogerá la opción «Plan de Ahorro». A su vez, deberá seleccionar «Ver ahorro». Una vez realizado este paso, podrá ver el monto disponible expresado en bolívares. Luego, pulsará la opción de «Retención Anticipada», aceptará la condición establecida y de forma instantánea recibirá un código a través de un mensaje de texto a su número de teléfono registrado propiamente. Introducirá dicho código y verá en pantalla el dinero dispuesto en su monedero. Una vez que la cantidad esté disponible, podrá transferirla a la cuenta bancaria registrada previamente.

ACN/Conatel

