Pérez lidera primera sesión de la temporada escoltado de Alonso y Vertappen (+ vídeos)

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez lideró primera sesión del año, del Gran Premio de Baréin, que abrirá el campeonato de Fórmula 1 el domingo 5 de marzo en el circuito de Sakhir; trazado en el que el español Carlos Sainz (Ferrari) se llevó un gran susto y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) fue segundo.

La temporada más larga de la historia -23 grandes premios- ha comenzado tras la pretemporada más corta y los libres fueron como una cuarta jornada de los test que se celebraron en este mismo trazado hace solo una semana; con 42 grados de temperatura en pista, los Williams, con el tailandés Alexander Albon al frente, fueron los primeros en salir del garaje para inaugurar el nuevo curso.

Los Ferrari optaron por probar inicialmente diferentes configuraciones en el ala trasera en los coches de Carlos Sainz y Charles Leclerc; abortaron pronto porque el alerón del monoplaza que conducía el monegasco, con un solo pilón de anclaje, oscilaba demasiado, así que pasó al que llevaba el madrileño, el estándar de la pretemporada.

Sainz se llevó uno de los grandes sustos de la sesión a falta de 21 minutos al marcarse un trompo a alta velocidad en la curva nueve tras notar algo extraño en la parte derecha trasera del fondo plano; afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias para él y pudo dirigirse al box. Fue último (1:36.072) en una práctica en la que su compañero de equipo finalizó quinto con compuesto medio (1:34.257).

Fernando Alonso dominó la tabla de tiempos en los albores del entrenamiento con esos mismos neumáticos; aunque, en esos momentos, muy lejos de los registros de los test (1:35.048).

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) le dio el relevo (1:34.343) antes de calzar los blandos, con los que estableció como referencia 1:32.758; Alonso, con las mismas gomas, se situó a menos de medio segundo (1:33.196), en la segunda plaza, dos décimas por delante del campeón de los dos últimos Mundiales, el neerlandés Max Vertstappen (Red Bull).

El compañero del bicampeón del mundo, el canadiense Lance Stroll, reapareció tras haber mejorado de la lesión en la muñeca que le obligó a perderse la pretemporada, aunque tuvo algunos problemas en el Aston Martin que le hicieron perder tiempo en boxes en la primera parte de la práctica.

Mercedes acabó la sesión en la zona media, con el heptacampeón Lewis Hamilton, décimo, y George Russell, undécimo. Como las flechas plateadas, Alpine mantuvo la discreción de la pretemporada en los libres 1 del Gran Premio de Baréin, en los que McLaren situó al británico Lando Norris en las primeras posiciones de la tabla de tiempos, cuarto (1:34.165); mientras que el australiano Oscar Piastri sufrió un latigazo y protagonizó una de las excursiones del día por las escapatorias de Sakhir, donde los segundos libres se disputarán a las 16:00 horas (CET).

