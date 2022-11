Periodista denuncia a Trump por presunta violación cometida hace 30 años

Compartir

La periodista E. Jean Carroll, interpuso una nueva denuncia contra Donald Trump por la vía civil en un tribunal de Nueva York, este jueves, con base en el periodo especial vigente para buscar justicia por delitos sexuales que habían prescrito desde hace más de 30 años.

La Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, que entró en vigor hoy, permite a la autora someter al exmandatario a un juicio con jurado por un delito de lesiones relacionadas con una «violación y tocamiento a la fuerza», y solicita que le compense también por delito de difamación, además de que Trump se retracte, explicó la agencia Efe.

Carroll, de 78 años, denunció al expresidente de Estados Unidos, de 76, después de que este negara haberla violado y catalogar el hecho de «falsas acusaciones».

La autora publicó en Twitter la nueva demanda y declaró que su acción quizás «arruine el Día de Acción de Gracias del expresidente, pero será nutritiva para toda mujer que ha sido agarrada, manoseada, acosada, pellizcada, empujada, agredida, desprestigiada o arrastrada por el barro por un hombre poderoso»

Relato de la denuncia

«Hace unos 27 años, unas bromas juguetonas en los grandes almacenes de lujo Bergdorf Goodman en la Quinta Avenida de Nueva York dieron un giro oscuro, cuando el acusado Donald J. Trump interceptó a la denunciante E. Jean Carroll, la forzó contra la pared de un probador, la bloqueó en el sitio con el hombro y la violó», expresa el documento.

La denuncia detalló el relato de la escritora, quien tenía 52 años en el momento de la presunta violación, y como se culpó por lo sucedido, decidió no acudir a la policía por temor al poder del magnate y al rechazo social por ser una «víctima», por lo que guardó silencio hasta que estalló el movimiento Me Too.

Asimismo, revelaóque pensó en acusar a Trump en 2016, cuando vio que otras mujeres denunciaban hechos similares por parte del entonces candidato a la Casa Blanca, pero no lo hizo por respeto a su madre, una política republicana a la que le quedaban meses de vida, y la posibilidad de que su relato favoreciera una imagen de «macho» entre sus seguidores.

El documento destaca que Carroll ha sufrido como consecuencia unos perjuicios psicológicos y económicos duraderos.

Con información de: El Universal/WTC

