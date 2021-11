Compartir





















La periodista de VTV, Yolisbeth Coromoto Concha Montilla, quien habría invadió un apartamento en Fuerte Tiuna con sus dos hijos, fue desalojada y durante esa situación armó una polémica.

De acuerdo a lo difundido en redes sociales por varios medios, Concha Montilla habría ingresado a un apartamento ubicado en una de los edificios de Fuerte Tiuna con su familia; cuando recibió la noticia hace pocas horas de que debía desalojar la vivienda.

Ante ello, exigió a través de las redes sociales a los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro el “respeto de sus derecho”.

Al tiempo explicó, que «Me encuentro que desde hace tres meses ocupe, esto tiene más de cuatro años desocupado y que hasta el momento no había tenido dolientes; solo dos personas que decían tener documentos de este lugar. Actualmente yo me encuentro en un estado de necesidad muy fuerte porque no tengo donde vivir junto a mis hijos».

https://twitter.com/traffiCARACAS/status/1458773876536537089?s=20

Periodista de VTV fue desalojada de Fuerte Tiuna

Respecto a que la periodista de VTV fue desalojada de un apartamento en Fuerte Tiuna, aseguró que los funcionarios militares del lugar; le indicaron que el apartamento pertenece a un diplomático que se encuentra fuera del país, por lo cual debe desocupar la propiedad.

Al verse en esa incómoda situación, Concha Montilla “Exijo se me respeten mis derechos porque yo tengo un amparo de la Lopna que señala; que me deben respetar y no acosar. Entraron al apartamento y me cambiaron el cilindro, violando todos mis derechos. Yo conozco las leyes de los ocupantes y no pueden desalojarme».

Con información: ACN/REDES/La Patilla/Foto: Cortesía

