Personal obrero, empleados y administrativos de la UC marcharon

Representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Carabobo; exhortaron a los organismos internacionales en materia de derechos humanos a estar atentos a las recientes agresiones; de las que han sido víctimas varios periodistas del país.

En este contexto, Ruth Lara Castillo, secretaria general del CNP Carabobo, repudió éstas agresiones; que fueron directamente hacia periodistas y reporteros gráficos cuando cubrían la llegada del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó; en el aeropuerto internacional Simón Bolívar (Maiquetía).

Vale resaltar, que uno de los comunicadores golpeados y robados este martes 11 de febrero; fue el reportero carabobeño, Maiker Yriarte Oliveros.

CNP Carabobo repudió las agresiones

Asimismo, Lara Castillo agregó, que «desde esta junta directiva repudiamos las agresiones y exigimos que se garantice el trabajo de nuestros colegas, así como; la libertad de expresión e información, que es un derecho constitucional».

Además, detalló que éstas violaciones a los derechos humanos no prescriben; así la Fiscalía no ejecute ninguna investigación o procedimiento.

En este sentido, la secretaria aseguró que todo lo ocurrido este martes dentro y fuera del aeropuerto; estuvo «bajo la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes no actuaron; para evitar estos ataques salvajes contra los trabajadores de la prensa».

Casos en Maternidad de la CHET

Por otro lado, la representante del CNP Carabobo recordó que esta semana se presentó un incidente en la región; cuando a las periodistas Gabriela Suniaga (TvVenezuela y Vivo Play) y Dayrí Blanco (Caraota Digital) les intentaron impedir cubrir el evento; suscitado en la Maternidad de la Ciudad Hospitalaria «Dr. Enrique Tejera» de Valencia.

Es de resaltar, que en este caso una funcionara de la Policía de Carabobo (PC); les comunicó con insistencia que colgaran sus telefonos durante la evacuación preventiva de todos los pacientes y familiares del centro de salud.

De hecho, en un momento «manotearon» el teléfono de una las comunicadoras sociales; mientras le decía «cuelga el teléfono mi amor, sabes que eso no se puede hacer. No es que no puedan grabar, sino que se ponen a explicar y a decir cosas que no son».

Ante esta situación, Suniaga en su red social Instagram @GabrielaSuniaga comentó; «es decir, que ella me va a decir a mí cómo hacer mi trabajo… entiendo lo peligroso que es para ellos que nosotros estemos allí haciendo contraloría, haciendo periodismo».

Con información: Nota de prensa/Foto: Gabriela Suniaga

