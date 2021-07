113 personas quedaron atrapadas en túnel de El Paraíso: hubo un fallecido

No dejes de leer: Falleció niño herido durante los enfrentamientos en la Cota 905

A pesar de esa dificultad, fue posible liberar a los civiles de esa cueva enclavada en la autopista Norte-Sur en los camiones blindados. El director detectivesco no detalló en la red social qué día se registró el rescate.

Los tiroteos que se registraron en Caracas desde el miércoles y hasta el viernes no dejaron salir a estos ciudadanos.