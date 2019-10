Presidente peruano anuncia la disolución del congreso opositor

El presidente peruano, Martin Vizcarra, anunció que disolvería el Congreso después de que desafiara sus advertencias, cuando eligió a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional el lunes, lo que llevó a los legisladores de la oposición a prepararle una nueva moción de censura.

Vizcarra se dirigió a la nación este lunes, cuando anunció que disolvería el Congreso, según las atribuciones constitucionales conferidas por la ley, en el palacio de gobierno en Lima (Perú); decisión que ha quedado fechada para la historia el 30 de septiembre de 2019.

El presidente Martin Vizcarra enfatizó que su decisión era parte de sus poderes constitucionales y dijo que convocaría nuevas elecciones legislativas.

Culpó a los legisladores por tratar repetidamente de bloquear sus reformas anticorrupción para funcionarios públicos peruanos.

Los legisladores de la oposición, en una sesión plenaria acusaron a Vizcarra de sobrepasar los límites de la constitución; y dijeron que tratarían de expulsarlo por ser moralmente incapaz de gobernar.

La lucha por el poder amenaza con obstaculizar el gobierno y podría provocar disturbios en un país que ha visto una mayor volatilidad política en los últimos años.

Algunos legisladores han prometido resistirse físicamente a cualquier intento de sacarlos de sus asientos en el congreso.

El destacado investigador y politólogo Gerardo Berthin, publicó en su cuenta de la red social twitter lo siguiente: «Presidente del Perú anuncia disolución de Congreso controlado por la oposición en pelea sobre temas de #anticorrupción».

Peru’s president announces he is dissolving the opposition-controlled congress amid feud over his #anticorruption fight.

Presidente del Perú anuncia disolución de Congreso controlado por la oposición en pelea sobre temas de #anticorrupciónhttps://t.co/1Zdpj4zhbE

— Gerardo Berthin (@GerardoBerthin) October 1, 2019