Ministro de Justicia de Perú anunció reparaciones para familiares de fallecidos en protestas

Al menos diez muertos y unas 50 personas heridas, dejó este sábado 24 de diciembre la explosión de un camión cisterna con gas licuado en una zona residencial de Boksburg, al este de Johannesburgo en Sudáfrica.

De acuerdo a un reporte de los Servicios de Manejo de Emergencias y Desastres de la localidad de Ekurhuleni; el camión cisterna quedó atascado bajo un puente y el roce con la parte superior del vehículo provocó el fuego.

“Aparentemente, un camión cisterna de gas (licuado de petróleo) circuló bajo el puente y quedó atascado; y a causa de la fricción, se incendió”; detalló en declaraciones a medios locales el portavoz de los servicios de emergencia, William Ntladi.

As received – Major incident in Boksburg. Gas tanker reportedly over a bridge and exploded 3 or 4 cars under the tanker https://t.co/jp6NgUW2Uk #ArriveAlive #DangerousGoods @BurnshieldZA pic.twitter.com/8n2LR0XNx0

