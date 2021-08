Peseiro presenta listón preliminar de cara a inédita triple fecha de eliminatorias

Compartir





















De 40 a 55 jugadores. El técnico portugués, al servicio de la Vinotinto, José Peseiro presentó lista preliminar de cara a la triple fecha de las eliminatorias sudamericana a Catar 2022; ante Argentina (local), Perú y Paraguay (de visitante) que están a la vuelta de la esquina.

Así lo dio a conocer, el estratega en nota de la prensa de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF); mientras que por otro lado se supo de la renuncia del preparado de porteros Daniel Correia, por impagos.

Serán tres juegos que enfrentarán cada unos de los combinados nacionales de las 10 países que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol); que busca ponerse al día los dos juegos suspendidos en marzo de este año.

Peseiro presentó lista preliminar

Un listón que la conforman seis porteros, encabezados por los principales como lo son Wuilker Fariñez (Lens-Francia): Joel Graterol (América de Cali-Colombia) y Rafael Romo ( (Oud-Heverlee Leuven-Bélgica), con el retorno de José Contreras (Deportivo Pasto-Colombia).

En cuento a los defensas, la nómina preliminar señala a 18; incluido el lateral Roberto Rosales (88 llamados y dos goles) actualmente si club, tras completar su contrato de dos años; con las novedades de Miguel Navarro (Chicago Fire-MLS-EEUU) y seis zagueros de la Liga Futve.

Por el lado de la zona media, llamó 23, con la novedad del retorno a Eduard Bello (Antofogasta-Chile); de nuevo recibe el llamado el volante Matías Lacava, quien acaba de firmar con Santos de Brasil; Yangel Herrera, sin club en este momento (ficha de Manchester City) y está lesionado; más 10 del torneo local.

La delantera la comanda el goleador histórico de la Vinotinto, Salomón Rondón, solo que esta vez tampoco está viendo acción; aunque es ficha dle Dalian Pro chino y de la Futve, recibió el llamado Edson Rivas (Estudiantes de Mérida).

Venezuela recibirá el jueves 2 de septiembre a Argentina en el estadio Olímpico de la UCV; luego irá a Lima (05-09) para visitar a Perú y de ahí viajará a Asunción a medirse a Paraguay (09-09).

Renuncia preparador de porteros

Según el comunicador Carlos Tarache (@carlostracher), el preparador de porteros del combinado nacional Daniel Correia por «impagos de parte de la nueva directiva dela FVF, tras finalizar la Copa América».

«Todavía no se define quien ocupará el cargo de cara a los venideros compromisos. Fuentes me comentan que la situación interna en la #FVF no es la mejor de todas y que la posibilidad de que una ola de denuncias se destape (impagos) es cada vez más probable»; señaló en otro tuit.



«El seleccionador nacional José Peseiro no escapa del show de displicencias de parte de los federativos, por lo cual tampoco se descarta una demanda de su parte»; fue otro de los mensajes de Tarache, lo que indica que no todo está muy bien de cara a los tres juegos.

A saber

¿Por qué 55?. según lo expresa la nota de prensa de la FVF, la amplia lista de 55 es una recomendación de Conmebol, motivado a la pandemia de covid-19.

Estos se dividen en 36 oriundos del extranjero, mientras que también se incluyen 19 provenientes del torneo local.

Eduard Bello suma 15 juegos con el Anfotogasta chileno, cinco goles y cuatro asistencias.

Lista preliminar

Arqueros (6): Joel Graterol (América de Cali), Rafael Romo (Oud-Heverlee Leuven), Wuilker Fariñez (Lens), José Contreras (Deportivo Pasto), Yhonatann Yustiz (Aragua) y Luis Romero (Portuguesa).

Defensores (18): Ronald Hernández (Atlanta United), Jhon Chancellor (Brescia), Mikel Villanueva (Santa Clara), Miguel Navarro (Chicago Fire), José Manuel Velázquez (Arouca), Nahuel Ferraresi (Moreinense), Alexander González (Málaga), Rolf Feltscher (MSV Duisburg), Yordan Osorio (Parma Calcio 1913), Luis Mago (Universidad de Chile), Wilker Ángel (Libre), Roberto Rosales (sin club), Sandro Notaroberto (Caracas), Eduardo Fereira (Caracas), Francisco La Mantía (Deportivo La Guaira), Yohan Cumana (Deportivo La Guaira), Adrián Martínez (Deportivo La Guaira) y Óscar González (Monagas).

Mediocampistas (23): Jhon Murillo (Tondela), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro), Eduard Bello (Antofagasta), Rómulo Otero (Cruz Azul), Júnior Moreno (DC United), Freddy Vargas (FC Dallas), Darwin Machís (Granada), Yangel Herrera (Manchester City), Cristian Cásseres Jr. (New York RB), José Martínez (Philadelphia Union), Matías Lacava (Santos FC), Tomás Rincón (Torino), Yeferson Soteldo (Toronto FC), Leonardo Flores (Caracas), Richard Célis (Caracas), Edson Castillo (Caracas), Bernaldo Manzano (Deportivo Lara), Maurice Cova (Deportivo Táchira), Yerson Chacón (Deportivo Táchira), Cristhian Rivas (Estudiantes de Mérida), Christian Larotonda (Metropolitanos), Abraham Bahachille (Metropolitanos) y Richard Figueroa (Zamora).

Delanteros (8): Josef Martínez (Atlanta United), Daniel Pérez (Brujas), Fernando Aristeguieta (Mazatlán), Salomón Rondón (Dalian Pro), Sergio Córdova (Augsburgo), Éric Ramírez (Dinamo Kiev), Jan Hurtado (RB Bragantino) y Edson Rivas (Estudiantes de Mérida).

