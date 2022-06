Petro contacta a Maduro para reabrir frontera y Duque dice que están abiertas

Compartir

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro contactó a Nicolás Maduro, donde uno de los puntos tocados por ambos mandatarios fue la frontera que comparten ambos países, la considera las activa de América

Petro anunció este miércoles 22 de junio que ya tuvo un contacto con el Gobierno venezolano con el propósito de abrir la frontera común cerrada desde hace casi siete años.

«Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera»; escribió Petro en su cuenta de Twitter.

«Conversé con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y, en nombre del pueblo venezolano, lo felicité por su victoria. Dialogamos sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos»; expresó Maduro a través de Twitter.

La apertura de la frontera es una de las promesas de campaña de Petro; que al igual que su rival en la segunda vuelta de las elecciones del domingo, Rodolfo Hernández, aseguró que, en caso de ser elegido, daría ese paso.

Conversé con el presidente electo de Colombia @petrogustavo, y en nombre del pueblo venezolano, lo felicité por su victoria. Dialogamos sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la Paz y el futuro próspero de ambos pueblos. pic.twitter.com/ZK3cBE8JdO — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 22, 2022

Duque dice que las fronteras están abiertas

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que «las fronteras con Venezuela están abiertas» en respuesta al anuncio del presidente electo, Gustavo Petro, de que ya tuvo un contacto con el Gobierno venezolano con el propósito de abrir la frontera común cerrada desde hace casi siete años.

«Las fronteras no han estado cerradas, están abiertas. Ustedes me preguntan si vamos a abrir fronteras, pues hoy las fronteras están abiertas»; indicó el mandatario en la Casa de Nariño.

Duque agregó que lo «importante» es garantizar «que sobre todo del lado venezolano no haya connivencia con el terrorismo porque allá están (alias) ‘Pablito’, ‘Antonio García’ e ‘Iván Márquez'»; en referencia a líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el primero, mientras que los otros dos son de las disidencias de las FARC que operan desde Venezuela.

Transparencia del poder y relaciones con EEUU

En una declaración al finalizar la entrega del pabellón nacional a la delegación de Colombia que participará en los XIX Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, Duque agregó que está «en el proceso» de reunirse con Petro, pues el Gobierno ya tiene «el equipo de empalme (transición) listo».

«Yo hablé con él, con el presidente electo, el día domingo y quedamos que en estos días -obviamente siempre los primeros días después del proceso electoral son días de organización, entendemos eso-, pero estamos listos para empezar lo más pronto posible»; puntualizó el mandatario.

Por otro lado, y en referencia a la conversación telefónica que Petro mantuvo ayer con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Duque consideró que «las relaciones no son con los presidentes; la relación es con los países», y que hay que » despersonalizar» esas relaciones.

«Estados Unidos ha sido un aliado de Colombia y Colombia un aliado de los Estados Unidos (…) Entonces ahí no hay nada de extraordinario, es la continuidad de una relación que tiene que seguir con objetivos comunes, no solamente objetivos de conversaciones, objetivos comunes»; dijo el mandatario.

Sin paso vehicular desde 2015

Los dos países comparten una frontera de 2.219 kilómetros que está cerrada al paso de vehículos desde agosto de 2015; por orden de Maduro que previamente había expulsado a miles de colombianos de esa zona.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2019, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia; en medio de una escalada de tensiones por el reconocimiento de su homólogo colombiano, Iván Duque, al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino.

«Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras»; dijo Petro a comienzos de mayo en un mitin en esa ciudad, capital del departamento colombiano de Norte de Santander; donde están los principales pazos fronterizos entre los dos países, que comunican con las ciudades venezolanas de San Antonio del Táchira y Ureña.

