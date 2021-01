Los petroglifos y la quinta pimentel en Vigirima

César Burguera

@CESARBURGUERA

La pava macha. Nuevamente transcurre el matinal día en la amplia y vetusta casona. Son las 10 en punto de la mañana en todos los relojes colgados en los extensos pasillos y que pareciesen retumbar su inexorable paso para advertir que es el momento de levantarse del cómodo y acogedor aposento. Es la tardía hora donde se inicia la siempre improductiva y breve jornada diaria. Cruje la sólida madera del pesado dormitorio y Don Ciriaco Pavón logra separarse, al fin, de la risueña lencería y gruesa almohada. En ese preciso instante comienza, casi de manera esotérica, el singular ritual que le ha hecho merecedor del envidiable título de ser el más prolijo pavoso de la región. Al bajarse de la espaciosa cama, se asegura que sea con el pie izquierdo, llega a observar, con cierta satisfacción, el resquebrajado espejo que forma parte del improvisado decorado. Don Ciriaco Pavón, de manera bonachona, llega a solicitar el suculento desayuno y exige que le tengan preparado el oscuro paraguas para extenderlo o abrirlo en el mismísimo comedor. Una vez concluida la tardía y desproporcionada jornada gastronómica, Don Ciriaco Pavón, sale al encuentro del sumiso y fiel Bodeguero, quien lo aguardaba, bien acobijado, desde el mismo despuntar del alba y así parten a través del rural zaguán, atraviesan, por debajo y sin temor alguno, una roída pero elevada escalera y se dirigen para pisar, a ritmo de un llanero joropo, las mismas tumbas, los mismos sepulcros. Culminado el diario ritual para asegurarse su bien ganada reputación de supremo pavoso, Don Ciriaco Pavón le corresponde el diario y monótono ejercicio de dirigirse a las sectas o sociedades opositoras que ha conformado y en las cuales forman medular parte los más encumbrados e ilustres pavosos de la región. Les llega nuevamente a instruir de la terca tarea de cuestionar el tránsito gubernamental del nuevo Carabobo. Don Ciriaco Pavón les advierte “El ataque debe ser única y exclusivamente contra el Gobernador” y les recalca, a tono de ingrato regaño: “Que nadie se atreva a mencionar a nuestro partido político, pero debemos impedir, a toda costa, su reelección”. De manera repentina El Bodeguero sigilosamente se acerca a Don Ciriaco Pavón para susurrarle en su izquierdo oído: “Jefe, recuerde que nos está esperando impacientemente el Sereno Pastor, hoy es el momento de ratificarle nuestro incondicional apoyo, debe ser nuestro candidato”. Y así parten al bíblico encuentro Don Ciriaco Pavón y su obediente Bodeguero con toda la “Pava Macha” que ha signado su frustrado andar, esa misma que esparcieron en Carabobo por más de 4 años. Aparece la voz y presencia del eterno Aquiles Nazoa para recordarnos: “La pava no es otra cosa que la insustituible propiedad de atraer la mala sombra sobre el infeliz que la posea”.



El fiel Búho. En algunas rígidas religiones, en algunos estrictos credos, el Búho es considerado como de maltrecho augurio, es sentenciado como un ave de mal agüero. Sin embargo en esta oportunidad no haremos peculiar mención a esta especie aviar, nos referiremos a un ávido y hasta avezado funcionario público que cariñosamente lo han apodado como el Fiel Búho y que forma parte del privilegiado grupo de nómadas que han acompañado a Don Ciriaco Pavón en sus innumerables cargos que le ha correspondido ejercer, todos persignados con su singular pava e incurable flojera. Pues bien el Fiel Búho se ha convertido en la más incuestionable prueba de esa nueva y sagrada alianza entre Don Ciriaco Pavón y El Sereno Pastor. El pasado año en pleno desarrollo del cronograma electoral para las elecciones parlamentarias, el Fiel Búho asumía su intachable condición e irrenunciable vocación de convertirse en el válido interlocutor de la sagrada alianza y llegaba a la osadía de ofrecer, con la anuencia de Don Ciriaco Pavón, la plena utilización de la tarjeta de un partido regional, de académico perfil y que se ufanaba de ser parte del Gran Polo Patriótico. El bondadoso y hasta bendecido ofrecimiento realizado al Sereno Pastor no solo era para acompañarlo en sus aspiraciones de convertirse en diputado de la nueva AN por la lista regional, sino que dicha agrupación política sufragaría por los candidatos nominales presentados por la coalición de partidos del Sereno Pastor en el circuito o circunscripción electoral número 3. Dicha oferta adquiere el rango de atrevimiento, ya que se estaba forjando una interna conjura y confabulación contra los 2 aspirantes presentados por el proceso revolucionario, contra los 2 candidatos del Gran Polo Patriótico. Frustrada la intriga, derrotada la improvisada treta como en 2017, se le escuchó amargamente a Don Ciriaco Pavón exclamar: “No importa Búho, dile al Sereno Pastor, que el próximo año vamos con todo, ya hablé con José Rodríguez y Ramón Carrasco, mis jornaleros en el Notitarde para enfilar el fiero ataque”. Con sus pasos silenciosos, con el desconsuelo plasmado en su agraciado rostro, el Fiel Búho abandonaba el recinto de la interna conspiración y en muestra de compromiso, de absoluta adhesión a la nueva y sagrada alianza entre Don Ciriaco Pavón y El Sereno Pastor, el Fiel Búho llegaba en la Nochebuena del atípico 2020, a replicar en su personales cuentas de redes sociales el cálido mensaje navideño del Sereno Pastor. Cruje nuestra Catedral, Elevamos una oración a un impávido San Juan Bosco, que parece no darle crédito a esta sacrílega conformación de electorales alianzas.

Foto cortesía El Fiel Búho

La secta número 13. Pero eso de relatar sobre la pava macha, del infortunio parece no tener tranquilo final y es que el número 13 está vinculado secularmente con la mala suerte. La pasada semana, en estas mismas líneas hicimos fiel descripción de una reunión en la sede de la Asociación de Ejecutivos de Valencia, donde se habría decidido, asumir la vía electoral y participar en los venideros comicios regionales, que las infortunadas proclamas de “farsa electoral” y “CNE parcializado” habían sido tachadas y definitivamente excluidas del cualquier discurso o retórica. El otro punto de aquella ejecutiva proclama versó sobre el unánime rechazo a la conducta del respetable profesor Rubén Pérez Silva, el simpático Baltasar, quien se arrogó no solo la condición de ser único jefe o cabecilla de la oposición en el estado, sino que ya tenía elaborada la lista de los diferentes candidatos tanto para la gobernación de Carabobo y sus 14 alcaldías. La referida reunión se realizó el día 13 de enero y allí se vuelve a presentar lo supersticioso u agorero, ya que a un iluminado asociado se le ocurrió la desdichada iniciativa de crear un grupo de opinión denominándolo 13E y sin la debida autorización de los restantes asistentes, procedió a enviar una escueta nota de prensa a los diferentes medios de comunicación, donde no solo anunciaba la creación de este supuesto grupo de opinión 13E, sino se atrevía a proporcionar los nombres de quienes lo conformarían y las inmediatas actividades que acometerían. “En la Asociación de Ejecutivos de Valencia realizarán coloquio sobre 23 de enero” titulaba una entretenida nota periodística que llegaba a explicar que “En la churuata de los jardines de la Asociación de Ejecutivos de Valencia se estará realizando este sábado un coloquio para conmemorar la fecha histórica del 23 de enero” y continuaba “Allí nacerá el Grupo de Opinión 13E, integrado por connotados representantes de la ciudad”. Semejante título auguraba diversión y entretenimiento. Pero llegaba el aguardado día y se presentaba la “Pava Macha” con su negra vestimenta, ya que los presuntos miembros del grupo de opinión 13E no hicieron acto de presencia, ni siquiera fueron convocados y algunos de ellos, en estado de descontrolada irá, reclamaban la manipulación, que sus nombres habían sido indebidamente utilizados. Ante el apremio, los aventajados promotores de la secta 13E empezaron a convocar telefónicamente. “Vente compadrito, aquí no hay nadie” y en un acto de extrema desesperación convidaron al Negro Pérez Silva, el simpático Baltasar, el mismo al cual habían colocado, horas antes, un indignante veto. “Rubén necesitamos de tu presencia, tendrás derecho a voto, pero no podrás ejercer el derecho de palabra”. Culminaba la improvisada jornada en medio de confusión y desorden. Nuevamente se imponía la mala suerte e infortunio. A lo lejos surgía la categórica queja del mismísimo Don Ciriaco Pavón quien dirigiéndose a un somnoliento Bodeguero señalaba: “Nos volvieron a fallar, mejor nos quedamos con el Sereno Pastor”. Y esa es la verdad.

Foto cortesía Secta 13E

No dejes de leer: El Síndrome del impostor y la ensordecedora estampida

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN