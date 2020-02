Petróleo cae con la fuerza que se propaga el coronavirus

Empresas de todo el mundo han advertido que la epidemia del coronavirus chino, podría interrumpir las cadenas de suministro, con un impacto enorme en sus sus ganancias, a medida que se cierran fábricas, tiendas por departamento, servicios asociados a la producción (destacando el transporte); con las aerolíneas suspendiendo sus vuelos en el gigante asiático.

– Apple (AAPL.O) que tiene proveedores en Wuhan, dijo que la reapertura de las fábricas de algunos proveedores fuera de la ciudad se había suspendido.

– Ferrari (RACE.MI) dijo que puede compensar la debilidad productiva de China si solo fuese por pocos meses.

– Ford Motors (F.M) aún espera reanudar gran parte de sus operaciones en China la próxima semana.

– El proveedor Foxconn (2317.TW) tiene como objetivo reiniciar gradualmente las fábricas en China la próxima semana, pero podría tomar al menos una o dos semanas para reanudar la producción completa, dijo una fuente.

– Mitsubishi (8031.T) espera que las actividades de fabricación de automóviles y la demanda de acero disminuyan.

– Royal Caribbean Cruises (RCL.N) canceló ocho viajes a China y espera que las cancelaciones reduzcan significativamente sus ganancias del primer trimestre.

El Comité Nacional de Relaciones con China y EE.UU. (@NCUSCR) tuiteó mas temprano: «Esto es obviamente un desastre increíble y es parte de la responsabilidad social corporativa que está incrustada en las corporaciones para realizar donaciones en este momento», dijo Stephen Orlins, presidente del NCUSCR.

