Pick up de PedidosYa es la opción favorita de quienes buscan ahorrar tiempo

PedidosYa implementó en Venezuela la opción de pick up en junio de 2022 para que los usuarios, además del delivery, tuvieran la opción de retirar su pedido en el comercio.

El servicio ha tenido tan buena acogida que la operación local ocupa el quinto lugar con más uso de pick up, entre los quince países donde opera la plataforma líder en delivery y quick-commerce.

Personas que buscan ahorrar tiempo y están cerca del local, utilizan la plataforma para hacer un pedido y retirarlo ellos mismos cuando está listo, de esta manera se evitan las filas de pago en el local a la que estarían expuestos al ordenar de la forma tradicional sin el uso del app.

“Utilizo el pick up semanalmente, el local al que pido está a una cuadra de mi casa y puedo ir a retirar mi pedido sin tardar mucho. Nunca he tenido una mala experiencia, hasta ahora me ha gustado bastante”, destaca María Gómez, usuaria asidua de pick up de PedidosYa.

Rapidez y facilidad para retirar el pedido por la cercanía del local son algunos de los puntos que los usuarios de la plataforma destacan de su experiencia utilizando el pick up.

La mayoría de los usuarios utilizan esta opción para pedir comida con la facilidad que ofrece el pago online.

Pastelería Danubio, Todo Carnes, Burguers Classica, Krispy Donuts, Camero Sushi, La Churrería y Pollos Riviera son algunos de los más de 50 locales que ofrecen esta opción y en los que más se ordena por pick up.

Las 12 del día, las 6 de la tarde y las 7 de la noche son las horas en las que la plataforma presenta mayor demanda del servicio.

Al final de la jornada laboral o los fines de semana son también momentos preferidos para el pick up, tal como refiere Ana Del Castillo, usuaria del servicio.

