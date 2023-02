Pickleball: El deporte de mayor crecimiento en América llegó a Valencia

Compartir

Sergio Ramos deja la selección española, en la que posee el récord de internacionalidades con 180 partidos; a la que no va convocado desde marzo de 2021.

El excapitán del Real Madrid y actual defensa del PSG hizo pública su decisión en redes sociales y reveló que recibió una llamada telefónica de Luis de la Fuente, actual seleccionador español; que éste le comunicó que no va a contar con él «independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe» su «carrera deportiva».

«Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy (jueves 23 de febrero) he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva»; comienza el escrito de Sergio Ramos publicado en redes sociales.

Una carta en la que critica la forma en la que tiene que dar por finalizada su etapa en la selección española; con la que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

🇫🇷 Mbappé se acuerda de su amigo Sergio Ramos y comenta en el 'post' del camero tras su despedida de la selección española pic.twitter.com/2OlNtE5FP9 — Diario AS (@diarioas) February 24, 2023

«Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja»; destaca.

«Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido»; prosigue.

«Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no sera así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol»; añade.

Agradece el apoyo recibido

Sergio Ramos deja la selección española. En el último párrafo de su carta, Sergio Ramos agradece el apoyo recibido y hace balance de sus 180 partidos con la camiseta de España.

«Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo. Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con mas internacionalidades»; subraya.

«Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mi!»; finaliza.

Ancelotti: «No hay que mirar el pasaporte»

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se posicionó en favor de su exjugador Sergio Ramos, tras anunciar el fin de su etapa como internacional español criticando que no sea seleccionado por edad y que no se valoren los méritos deportivos; aseguró que en el fútbol «no hay que mirar el pasaporte».

«El tema de la edad es igual para los veteranos como para la juventud. Si un jugador cumple no tiene que mirar al pasaporte. Si con 17 años merece jugar, que lo haga. No tiene que jugar si no lo merece o si no es mejor que otro, lo mismo con un jugador de 37»; defendió cuando fue preguntado por la situación de Ramos.

«A veces me dicen que no utilizo la cantera y se olvidan de que puse a Buffon con 17 años al inicio de mi carrera. Fue porque era muy bueno, mejor que otros. Ha ganado la Liga de Campeones un jugador con 39 años como Maldini que entrenaba una vez a la semana y jugaba porque era mejor que otros y punto. Si eres mejor que otros tienes que jugar»; sentenció.

"¿La edad de Sergio Ramos? Maldini tenía 40 años, entrenaba una vez a la semana y jugaba porque era el mejor". Ancelotti. #DeportePlus pic.twitter.com/7rQqXCYwvG — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) February 24, 2023

Llueven elogios

La FIFA elogió este viernes la figura y la trayectoria de Sergio Ramos. El organismo dedicó este reconocimiento al excapitán español con varias imágenes suyas en redes sociales cuando levantó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010; un día después de que este anunciara que no va a volver a la selección tras haber mantenido una conversación con el nuevo técnico, Luis de la Fuente.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) reconoció este viernes la trayectoria de Ramos con la absoluta, en la que es el jugador que más partidos ha disputado 180, tras conquistar dos Eurocopas, 2008 y 2012, el Mundial 2010 y anotar 23 goles, con el mensaje «respeto, agradecimiento y eternidad».

Con un vídeo grabado cuando Ramos superó a Iker Casillas y se convirtió en el jugador con más internacionalidades, entremezclado con imágenes inolvidables de uno de los jugadores que ha marcado la historia de la selección; la RFEF homenajeó a Ramos.

Gracias por todo !! Eres una leyenda querido @SergioRamos !! 🫡🇪🇸 pic.twitter.com/oegPmenybB — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 23, 2023

A saber

Campeón de Europa sub-19 en Suiza 2004 bajo la dirección técnica de Armando Ufarte, marcó el gol del triunfo.

Debutó de la mano de Luis Aragonés, el 26 de marzo de 2005, en el estadio El Helmántico de Salamanca, ante China, en un partido en el que España venció por 3-0, solo había disputado seis juegos con la sub-21.

Comenzó como lateral, reconvertivo en central con Real Madrid.

Plusmarquista de la selección española, con 180 partidos, trece más que su excompañero Iker Casillas; de ellos, ha ganado 131 y ha empatado 28.

Alcanzó el centenar el 22 de marzo de 2013 en El Molinón de Gijón y el 12 de octubre de 2019, en Oslo, ante Noruega, batió el récord de Iker Casillas en su partido 168 que extendió hasta los 180.

Logró los títulos en las Eurocopas de Austria y Suiza 2008 y Polonia y Ucrania 2012, así como en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Participó en las fases finales de los Mundiales de Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, y en la Eurocopa de Francia 2016, así como en la Copa de las Confederaciones en Sudáfrica 2009 (España fue tercera) y Brasil 2013 (subcampeona).

En total, jugó 17 encuentros de fases finales mundialistas, como Iker Casillas, y quince de los torneos continentales.

Se estrenó como goleador en la Roja el 13 de octubre de 2005 con un doblete ante San Marino en el Olímpico de Serravalle (0-6) y cerró su capítulo anotador el 6 de septiembre de 2020, con otro doblete ante Ucrania en el Alfredo di Stéfano de Madrid en partido de la Liga de Naciones (4-0).

Sus 23 dianas le tienen situado en la décima plaza entre los máximos goleadores de la selección española que lidera David Villa con 59, quince más que Raúl González.

Heredó el brazalete de capitán precisamente de Iker Casillas. Lo portó en su brazo izquierdo por primera vez antes del Mundial de Sudáfrica, en un partido amistoso en Innsbruck (Austria) frente a Corea del Sur, el 3 de junio de 2010; cuando el exguardameta dejó de ser convocado lo lució con orgullo hasta el último momento.

Sergio Ramos deja la selección española. Jugó su último partido con el equipo nacional el 31 de marzo de 2021 ante Kosovo en el estadio sevillano La Cartuja (3-1), en el que, ‘tocado’, reemplazó a última hora a Eric García.

https://youtu.be/z85TgH6JT3U

ACN/MAS/Agencias

