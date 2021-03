Piden derogar el memorando 2792 sobre salarios y pensiones

Este 20 de marzo se generó una ola de quejas en redes sociales, relacionado al memorando 2792 del Ministerio del Trabajo, el cual piden derogar, en exigencia a la libertad de derechos laborales sobre salarios y pensiones.

Ese documento emitido por el ministerio durante la actual gestión de Nicolás Maduro, identificado con el número 2792; empezó a circular como un lineamiento para las negociaciones colectivas de los trabajadores y que fue aprobado el 11 de octubre de 2018.

Respecto a ello, en el escrito queda establecido que serán sometidas a revisión aquellas convenciones colectivas laborales en las que se haya acordado; como inicio de la escala, tabla o tabulador un valor porcentual por encima del salario mínimo nacional.

De hecho, según el medio El Pitazo, entre otras disposiciones, se encuentran el Programa de Recuperación; Crecimiento y Prosperidad Económica; el cual según expertos económicos y las mismas familias venezolanas piden derogar ese memorando 2792.

De igual manera, precisan allí que «el salario mínimo establecido por el gobierno forma parte de una planificación económica; que persigue racionalizar la justa distribución de la riqueza entre todos los trabajadores, tanto del sector público; como del sector privado».

#FrenaElContagio

El SMN no Existe. El Aumento a un 1800000 sin ningún anuncio oficial, es porque @NicolasMaduro no puede defender un SMN que no cumple con lo suscrito en el Art.91 de CRBV para AUMENTO DE SALARIOS Y PENSIONES.#Derogar2792 es la libertad de Derechos Laborales. pic.twitter.com/xiLOuMjksw

— Eric Monange R. (@emonange12) March 20, 2021