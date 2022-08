Así le pidió matrimonio Guaynaa a Lele Pons en el Tomorrowland (+video)

Compartir

Tremenda sorpresa se llevó la venezolana Eleonora Pons (Lele Pons), durante el Tomorrowland, el festival más icónico de EDM a nivel mundial, cuando su novio, el artista de música urbana, Guaynaa, le pidió matrimonio, en pleno espectáculo.

«El día más feliz de mi vida», escribió Lele Pons. Anteriormente había compartido una historia, en la que escribió «¡Me voy a casar!», junto con una fotografía del momento de la propuesta. Reseñó Diario Milenio.

El cantante y la celebridad de internet, oficializaron su relación en el 2020, por medio de una foto en sus cuentas de Instagram, pero desde hacía un año atrás, ya algunos internautas sospechaban sobre su relación.

En una entrevista con el medio People en Español, Guaynaa y Lele Pons, dieron detalles sobre ese momento y contaron que se conocieron en una sesión de fotos de la sobrina de Chayanne en 2019, y desde ahí empezaron a gestar esta relación.

Según cuenta Lele Pons, en entrevista con el canal Chente Ydrach Clips, la venezolana contó que se obsesionó con tratar de atraer a Guaynaa y volverlo su pareja.

“No quiero saber si tiene novia o no, no me interesa, lo voy a hacer. Llamo a Sebastián Yatra y digo: ‘Sebastián, yo quiero que hagas fiestas en tu casa privadas y lo invites a él, porque yo sé que tú tienes chica ideal’, dijo Pons durante la entrevista.

