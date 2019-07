Piedad Córdoba niega que el narcocapo Santrich viva en su apartamento de Caracas

La exsenadora Piedad Córdoba negó que el narcocapo Santrich solicitado por estados Unidos viva en su apartamento que los chavistas le asignaron en Caracas.

El narcoguerrillero de las FARC Jesús Santrich se encuentra prófugo de la justicia colombiana. Esta versión surgió luego que el general Manuel Ricardo Cristopher, exdirector del Sebin hiciera las revelaciones.

El exjefe del Sebín aseguró que el narcocapo Santrich se encuentra en el apartamento que el chavismo le asignó a la exsenadora.

Al respecto, Córdoba aseguró que “eso es absolutamente falso. No puede haber estado en ningún apartamento que me hayan asignado a mí porque yo no lo tengo”.

La exsenadora agregó que “sería muy estúpido” si el exguerrillero se quedara en un apartamento que le hubieran asignado a ella. “si en alguna parte lo pueden coger es ahí”, dijo.

Precisamente el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que se emitió la circular roja de Interpol. La misma es para facilitar la ubicación y captura del exjefe guerrillero Jesús Santrich.

