Con pistola falsa en la mano actriz se hizo matar por la policia

Con un arma falsa en la mano, la actriz norteamericana, Vanessa Márquez; se hizo abalear por la policía.

Año y medio después de su muerte, se difunden videos de lo ocurrido con Vanessa Márquez; de la serie ‘Sala de Urgencias’ (‘Urgencias’, en España); cuando los agentes llegaron a su casa para asegurarse de que se encontraba bien.

“¡Matenme!” le grito a los funcionarios mientras los apuntaba; con una réplica de una Beretta 92FS, según informó el Departamento de Policía de South Pasadena

La actriz estadounidense Vanessa Márquez, conocida por su papel como la enfermera Wendy Goldman en la serie ‘Sala de Urgencias’ (‘Urgencias’, en España), murió abatida por la Policía de South Pasadena (condado de Los Ángeles, EE.UU.) el 30 de agosto de 2018.

Este lunes 2 de marzo, los agentes publicaron imágenes de la cámara corporal que grabó el operativo, mientras que la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles dictaminó que los policías involucrados actuaron en «defensa propia legítima» al abrir fuego contra la mujer.

Aquel día, los policías acudieron a la casa de Márquez para asegurarse de que se encontraba bien. La hallaron postrada en la cama, en una vivienda totalmente descuidada y sufriendo convulsiones, sin poder articular con claridad respuestas a algunas preguntas.

Salud mental y fisica de la actriz en entredicho

Por lo que observaron los agentes, la salud tanto mental como física de la mujer dejaba mucho que desear. Después de que llegara el equipo médico, que habló con la actriz cerca de media hora, se determinó que Márquez tenía que ser hospitalizada por representar un peligro para sí misma.

Este desenlace no fue de su agrado y, pese a que los agentes le aseguraron que no se trataba de ningún arresto, ella prosiguió en su negativa y sacó de su bolso lo que los policías percibieron como una pistola. Bajo gritos de «¡Mátenme!», Márquez apuntó contra los agentes, que en repetidas ocasiones pidieron que bajara el arma e incluso se alejaron de ella y se retiraron hacia abajo por las escaleras, para calmar a la actriz.

Luego se determinó que la pistola que portaba Márquez era una réplica de juguete. Los policías alegaron que no podían saberlo de antemano y, al verla ya en las escaleras apuntando con la supuesta arma, dispararon ante lo que percibieron como una amenaza inminente.

Inmediatamente después de la tragedia, el Departamento de Policía de South Pasadena manifestó su pleno apoyo a los agentes involucrados en el operativo y afirmó que «actuaron de manera apropiada». Las autoridades establecieron que la pistola falsa se parecía a una Beretta 92FS.

ACN/CNN/diarios

No deje de leer: Narcotraficantes masacraron a cinco policías en México(Opens in a new browser tab)