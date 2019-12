Plan de racionamiento de electricidad de 6×6 en el Zulia  

La Corporación Eléctrica del Zulia (Corpoelec) informó que en el estado se viene aplicando un plan de administración de carga (racionamiento) de 6×6. Así lo reveló, la noche de ayer miércoles, en un mensaje publicado en la red social Twitter.

“A nuestros usuarios y usuarias del servicio eléctrico le informamos que en Zulia se aplica Plan de Administración de Cargas para mantener la estabilidad del Sistema por el lapso de 6×6 horas”, señaló el mensaje en la cuenta @CorpoelecZulia_.

Explicó en un segundo mensaje que el personal operativo de la empresa se desplegó en un conjunto de subestaciones eléctricas que se vieron afectadas por la falla que se originó fuera del estado Zulia.

Racionamiento de electricidad de 6×6

“Cuadrillas de CORPOELEC durante la atención de averías en líneas de transmisión a 138kv. Línea Raúl Leoni – Cuatricentenario, línea Raúl Leoni – Canchancha y línea Palito Blanco – Jardín Botánico”, se indicó en un segundo mensaje.

El pasado 16 de octubre, el ministro de Defensa, G/J Vladimir Padrino López, anunció durante una visita que efectuó al complejo Termozulia, en Maracaibo, que “en diciembre vamos a tener buenas noticias” sobre el servicio eléctrico en el estado.

“Hemos adoptado el compromiso de generar más de 1.100 (megavatios para el Zulia)” dijo Padrino López, rodeado de trabajadores de Corpoelec en este complejo eléctrico, con capacidad instalada de 1.200 megavatios, y que el Ministro calificó de “instalación estratégica”.

Días después, el 24 de octubre, el propio gobernador Omar Prieto informó: “En noviembre tendremos casi la estabilidad absoluta del sistema eléctrico (…). No estamos anunciando promesas es parte del trabajo de ingeniería nacional que está levantando el sistema en la región”.

Prieto también estimó, en esa ocasión, que el próximo año “tendremos más del 70% de independencia en autogeneración para la zona occidental del estado”.

ACN/agencias/Corpoelec

