Plan ubica tu casa no existe dice el gobierno

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, rechazó la campaña de manipulación; sobre una supuesta ocupación de viviendas en el país; que han venido difundiendo a través de redes sociales y medios de comunicación.

El Plan Ubica tu casa no existe, no es una política del Gobierno, no es una misión. De hecho, se tienen los instrumentos legales suficientes; desde el punto de vista de los instrumentos jurisdiccionales, de los organismos competentes; para proceder contra cualquiera que quiera agredir su propiedad”, dijo el funcionario.

En referencia a las constantes críticas que ha recibido el censo poblacional y de vivienda; el vicepresidente sectorial aseguró que el Gobierno no permitirá politizar un proceso que es normal.

Ricardo Menéndez rechaza campaña de manipulación

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, rechazó este miércoles la campaña de manipulación sobre una supuesta ocupación de viviendas en el país que se ha venido difundiendo a través de redes sociales y medios de comunicación, reseña YVKE en su portal web.

Es grave jugar con el terror

En rueda de prensa realizada en la sede del Ministerio de Planificación, Menéndez alertó sobre la gravedad de aterrorizar a la población de manera deliberada.

Al respecto, señaló: “Yo quiero alertar de lo grave que significa en un país jugar con el terror. Así como nosotros rechazamos la xenofobia, debemos rechazar cualquier estigmatización que exista también a lo interno del territorio nacional”.

Además, convocó a la población a no caer en la manipulación y la desinformación. “Llama la atención que jugando con la opinión pública, jugando con sembrar zozobra, jugando con sembrar una especie de desinformación, siguen apostando a una visual donde el país no avance, una visual donde el país no tenga el desarrollo que nos merecemos todos los venezolanos, poniendo todo en una diatriba sin sentido, en una diatriba que no lleva a ningún lado”.

“Pretenden politizar y hacer política a partir de sembrar odio en las personas, de sembrar miedo en las personas”, refirió el ministro.

