Descubren dos planetas habitables similares a la Tierra

El Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) donó ayer lunes 17 de mayo, más de 213 millones de dólares en asistencia humanitaria para Venezuela.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. “Bajo las órdenes de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado más de 213 millones de dólares en ayuda humanitaria; para los venezolanos afectados por la brutal dictadura”, informó.

Pence reiteró su compromiso con el gobierno de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela; así como también con la población venezolana.

Under President @realDonaldTrump, the United States has provided more than $213 million in humanitarian assistance to suffering Venezuelans as a result of a brutal dictatorship. We stand with @jguaido and the people of Venezuela! #VenezuelaLibre

— Vice President Mike Pence (@VP) June 17, 2019