Plastitec Group regenera el plástico que ya ha sido usado

Convencidos de contribuir a la solución y sumar horas de vida al planeta, Plastitec Group recicla anualmente 665 millones de botellas de PET (Tereftalato de Polietileno) post consumo desechadas, tratándolas con respeto al utilizarlas como recurso y no como residuo.

Plastitec Group surgió c on el objetivo de contribuir con el cuidado del planeta impulsando el modelo de economía circular por lo que regenera el plástico que ya ha sido usado.