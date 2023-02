Playboy tendrá su mansión digital en el Metaverso

El emporio de entretenimiento para adultos Playboy, se sumerge en el Metaverso y lanzará este año una versión digital de la icónica mansión de las populares conejitas.

Así lo dio a conocer Liz Suman, responsable de desarrollos de proyectos Web3 de la empresa; durante una entrevista con Decrypt en un evento NFT de París.

Suman adelantó que la réplica virtual de la Playboy Mansion abrirá sus puertas en los próximos meses; convirtiéndose en una de las mayores incursiones de la empresa en la Web3.

Así mismo, indicó que la mansión digital estará abierta a todo el púbico. Sin embargo; afirmó que los coleccionistas de Rabbitar, la colección de 11.953 NFT vendida por Playboy, podrán disfrutar de experiencias VIP en la “MetaMansion”.

“El plan siempre ha sido que los Rabbitar sean los VIP de la experiencia MetaMansion; también se espera integrar a la comunidad de The Sandbox, tal vez incorporando a otras personas que están interesadas en Web3 creando un espacio común para todos”, explicó Suman.

Acerca de la Mansión Playboy, la encargada el proyecto sostuvo que será un espacio virtual donde los usuarios podrán disfrutar de juegos; interactuar en vivo con otras personas por medio de sus avatares y colecciones digitales, entre otras experiencias inmersivas.

Según reseñó Morocotain, esta se considera la mayor apuesta de Playboy en el metaverso de los criptojuegos; pues en el 2021 la marca lanzó su primera colección NFT titulada Liquid Summer.

Mientras que en octubre de 2021, lanzaron Playboy Rabbitars, una colección que se convertirá en un pase VIP; para disfrutar de experiencias únicas en el metaverso de la Mansión Playboy.

Are you ready to visit the Playboy Mansion… in the metaverse? @elizabethsuman of @Playboy told us it's the "north star" of the 70-year-old brand's Web3 strategy. pic.twitter.com/dWenF9PkGr

— Decrypt (@decryptmedia) February 27, 2023