Plaza Drácula será centro de acopio para afectados en Las Tejerías

Compartir

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, informó que la plaza Drácula se convertirá en centro de acopio, para brindar apoyo a los afectados por el deslave en Las Tejerías estado Aragua, registrado el pasado 8 de octubre.

Mediante un vídeo publicado en Instagram, el mandatario regional, precisó que la plaza Drácula, adyacente a la iglesia El Viñedo en Valencia; será un centro de recolección de alimentos y enseres.

Así mismo, indicó que este sábado 15 de octubre a partir de las 3 de la tarde, se va a instalar en el lugar; una tarima para los cantantes que quieran aportar su granito de arena.

Sostuvo que la entrada a la plaza Drácula, será un producto bien sea una harina, un arroz; que serán llevados a las familias de Las Tejerías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Lacava (@lacava10oficial)

Plaza Drácula se convierte en centro de acopio

“Habrá música para que las personas “en familia”; colaboren con los hermanos de Aragua”, señaló Lacava.

Vale mencionar que, en la sede de Protección Civil en Valencia, funciona otro centro de ayuda destinado a recaudar insumos para los afectados.

“Como es conocido toda ayuda para llevarla a Las Tejerías es buena y se espera la colaboración de la gente. No he visto a la primera persona que no quiera colaborar”, dijo el mandatario regional.

Con información: ACN/Noticias24Carabobo

No deje de leer:

Así llenaron de aguas residuales al gobernador Rafael Lacava (+video)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN