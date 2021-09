Pobreza de ingresos en Venezuela cerca del 95% dice Encovi

La pobreza de ingresos en Venezuela llega a 94,5%, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

La encuesta también muestra que el 76,6% de los venezolanos viven por debajo del umbral de la pobreza extrema; lo que supone 8,9 puntos porcentuales más que en el anterior informe del 2019/2020.

En la presentación de la misma, el investigador y profesor de la UCAB Luis Pedro España; explicó que el crecimiento de la pobreza ha llegado «a lo que podía ser el techo» y dudó que esta vaya a crecer más.

«No va a crecer la pobreza, es su máximo posible porque tenemos un 5% (de la sociedad) que tiene cómo indexar (sus salarios) cuando hay inflación o mantener su nivel de ingreso a pesar de la recesión»; explicó el profesor sobre la pobreza de ingresos en Venezuela, por lo que detalló que lo que varía, «básicamente, es la pobreza extrema».

El estudio muestra que en 2019/2020 el índice de pobreza extrema era del 67,7%; mientras que en 2018 era del 76,5 % de la sociedad.

España achacó el incremento de este último año a que el Gobierno no pudo sostener diferentes políticas; especialmente la de «bonos o transferencias directas a los hogares» que «cayeron un 20 % en términos reales».

También explicó que existe «un piso» que es el que ronda el 33% en pobreza y 9% en pobreza extrema»; que ni en los mejores momentos de producción petrolífera del país, se ha podido reducir.

«Hay un punto en el cual el crecimiento económico deja de reducir pobreza en venezuela y necesita políticas sociales que lo haga»; subrayó.

El estudio también midió la pobreza multidimensional; que incluye diversas variables además de los ingresos como la vivienda, el empleo, los servicios o el empleo.

Usando esa medición, la Encovi muestra que el 65,2 % de los hogares de Venezuela están «en situación de privación»; en este sentido, España comentó que, en lo referido a la vivienda, «se precarizó mucho el tipo de tenencia», lo que considera un «coletazo del efecto migratorio».

«Creció la cantidad de personas viviendo en viviendas prestadas y, más bien, tienen funciones de cuidadores»; agregó antes de detallar que, «en términos sociales, es una situación precaria».

El estudio también mide el crecimiento de los llamados «ingresos no laborales», lo que incluye transferencias del Gobierno, remesas internacionales y pensiones, entre otros.

Este ingreso ha pasado de suponer el 14% en 2014, al 45 % en 2021; lo que, según España, muestra que «comienza a tener una importancia muy grande frente al total del ingreso de los hogares».

«Eso es doble efecto: bonos y remesas, junto con reducción de la remuneración al trabajo»; comentó.

Acerca de la desigualdad, el informe explica que si se distribuyera «todo el ingreso de las familias equitativamente entre ellas, el promedio per cápita sería de 30 dólares por venezolano al mes, es decir un 1 dólar por persona al día».

«Bajo ese escenario imaginario de igualdad absoluta, no sólo todos seríamos pobres según la línea de pobreza internacional de 1,9 dólares por persona y día, sino que tendríamos que duplicar el ingreso nacional y distribuirlo equitativamente nuevamente para seguir siendo pobres pero no extremo»; añade la Encovi.

Ante esos datos, el informe explica que, con la desigualdad de 2021, Venezuela sería «el país más desigual de América».

“Nos llegó la pandemia en un país que ya vivía una semiparalización” por la recesión; destacó por su parte Anitza Freites, coordinadora del estudio, quien destacó el impacto de la crisis en la educación.

De los 11 millones de personas en edad estudiantil (3 a 24 años), solo 65% están inscritas en centros educativos de los distintos niveles escolares; una caída de 5% con respecto a 2020, apuntó Freitez.

La cifra entre los potenciales estudiantes universitarios (18 a 24 años) apenas llega a 17%; agregó.

El 90% de quienes estudian lo han hecho en los últimos meses a distancia por el covid-19; afectados por las fallas de servicios públicos como electricidad y conectividad, y 70% reportan necesidades de mejoras de acceso a internet.

Hoy fue el día de la presentación de Encovi 2021 si me pidieran un resumen, concluiría que tenemos un país lleno de personas con capacidades pero ausentes de oportunidades.

Las oportunidades no regresarán hasta que no se estabilice política y institucionalmente el país

— Luis Pedro España N. (@luispespana) September 29, 2021