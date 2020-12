Quedan pocas camas en las UCI de Perú

Hasta este lunes, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, informó; que quedaban unas 50 camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) disponibles en toda Perú.

Esto significa, un riesgo de vida, pues la atención de pacientes con coronavirus (covid-19) y otras enfermedades graves; no podrán ser ingresados para que reciban en tratamiento correspondiente.

En este sentido, Valverde explicó al equipo del portal RPP que en esta cantidad solo están incluyen las camas UCI operativas; es decir, las que cuentan con ventilador mecánico y personal calificado para usarlas de manera correcta.

Agregó sobre ello, que «contando solo las operativas, tenemos 1.400 camas para la atención de pacientes de covid-19; y de otras enfermedades».

Pocas camas en UCI para pacientes de Perú

A pesar de que suman la cantidad antes mencionada, de acuerdo al funcionario aseguró que existe un porcentaje; que no está operativa porque «no hay recurso humano o no hay respirador mecánico».

Precisó, que entre pacientes con covid-19 y con otras enfermedades hay 1.350 camas ocupadas en las UCI de Perú; hasta lo informado el 28 de diciembre del 2020.

Por su parte, miembros de la Sala Situacional del Ministerio de Salud actualmente reporta que 1144 camas que están ocupadas; y «las disponibles son 1519, por lo que hay 375 camas UCI con ventilador disponibles» según el registro oficial del Gobierno de turno.

No obstante, el presidente de la sociedad señaló que las regiones de Piura, Trujillo y Chiclayo; «ya no cuentan con camas de cuidados intensivos». Pero aseguró, que en Lima hay una «reserva importante de camas UCI que aún no se usan».

Ante esta situación de colapso en los centros de salud, Valverde afirmó que los médicos ya están mejor entrenados en el tratamiento de esta enfermedad; y que actualmente «el 70% de los pacientes en UCI por covid-19 consiguen superar la enfermedad».

Es por ello, que solicitó que los cuidados intensivos deben fortalecerse en primer nivel de atención; puesto que son la punta del iceberg.

Con información: ACN/La República/Foto: Gestión

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN