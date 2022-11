Rafael Cadenas, el poeta del verbo limpio y directo (+ vídeo)

Compartir

El poeta venezolano Rafael Cadenas gana Premio Cervantes 2022, anunciado este jueves 10 de noviembre; máximo reconocimiento de las letras en español y dotado con 125.000 euros (144.800 dólares).

En rueda de prensa, el ministro español de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, informó del fallo del jurado de este galardón; que reconoce la figura de una escritora o de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico.

Según el acta del jurado, otorgaron el Cervantes a Cadenas (Barquisimeto, Venezuela, 1930) por su «vasta y dilatada obra literaria»; así como por la «trascendencia» de este «creador» que ha hecho de la poesía «un motivo de su propia existencia» y la ha llevado «a alturas de excelencia».

«Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras, y destila la esencia deslumbrante de las palabras, en un territorio dual de sueño y vigilia, onda expresión de la existencia y del universo, dimensión a la vez mística y terrenal»; valoró el jurado.

Cadenas, escritor, poeta, ensayista y profesor ha unido poesía y pensamiento a lo largo de su carrera y destaca por su capacidad de expresar desolación, sosiego y belleza; su poema más famoso, «Derrota», le hizo ser un símbolo para muchos jóvenes de los años sesenta y se popularizó en España y América Latina. Sin embargo, señalaría décadas después que se trata de un poema que hoy no le representa.

El ganador del Premio Cervantes tiene en su haber también el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana; el Nacional de Literatura de Venezuela o el Internacional de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada (España).

El venezolano se une a la lista de este galardón que el año pasado se otorgó a la poeta Cristina Peri Rossi; y que en sus anteriores ediciones fueron premiados Francisco Brines y Joan Margarit.

Otras figuras de la literatura galardonadas con este premio han sido el mexicano Octavio Paz, el español Camilo José Cela o el hispanoperuano Mario Vargas Llosa, que también fueron distinguidos con el Nobel de Literatura.

Honrado y agradecido

El escritor venezolano Rafael Cadenas dijo este jueves a EFE que se siente honrado y agradecido luego de conocer el fallo que le otorga el Premio Cervantes 2022; el máximo reconocimiento de las letras en español, una noticia que recibió vía telefónica en su casa, en Caracas, y que le tomó por sorpresa.

«Estaba revisando una libreta donde tengo apuntes que quiero publicar y en ese momento recibí una llamada de parte de un amigo español que me dio la noticia de la que, por supuesto, todavía no me he recuperado»; dijo el poeta de 92 años, que intenta celebrar el premio con sus familiares mientras atiende numerosas llamadas.

El ganador del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y del Internacional de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada no se esperaba la alegría, pues; según él mismo dice, ya había sido candidato en varias ocasiones a este premio que el año pasado ganó la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi.

«No, yo no lo esperaba (…) de manera que todavía estoy bajo el efecto de esa noticia»; remarcó.

Aún con la euforia de la primicia, añade: «Me contenta, pero también me asusta porque es una responsabilidad enorme con relación, no solamente al idioma, sino a España, a Venezuela y a la situación en que nos encontramos en este momento»; dijo.

El también ensayista y profesor reiteró su gratitud con España por esta distinción, dotada con 125.000 euros (144.800 dólares). «Yo le debo mucho a España porque los premios me han permitido sobrevivir, ya que la situación económica que tenemos es muy limitada. Es un agradecimiento enorme que tengo. Aparte del honor, está también esa ayuda que nos permite vivir»; sumó.

ACN/MAS/EFE

