La polémica declaración que volvió Trending a Carolina Herrera

La reconocida diseñadora venezolana Carolina Herrera causó polémica debido a una declaración en donde presuntamente afirma que las mujeres; sin clase usan el cabello largo después de cumplir 40 años.

Con su marcado estilo, y cabello rubio corto; la diseñadora se volvió Trending Topic en Twitter este jueves por sus supuestas declaraciones sobre el tema.

Varios medios de comunicación se hicieron eco de sus opiniones; las cuales, en realidad, las dio en 2018 en una entrevista con el Daily Mail.

En la entrevista original Herrera explica, según su opinión, cómo las mujeres deben mantener el estilo después de envejecer.

Polémica declaración de Carolina Herrera

“Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener la edad que no tiene o se verá ridícula. Veo muchas mujeres por la calle y, de atrás; se ven muy bonitas con su pelo largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta, resulta que son unas ancianas”, afirmó para el medio en 2018.

Asimismo, añadió: “A cierta edad, creo que la mayoría de las mujeres se adaptan al cabello más corto. No creo que el pelo largo se vea bien. Últimamente admiro a las mujeres de cabello plateado o blanco; mujeres que han dejado crecer el color. Me fascina. Me encantaría hacerlo, pero no me gusta la idea de la etapa intermedia”.

Sus declaraciones volvieron a salir a la luz pública este 2020; hasta volverla Trending Topic.

Carolina Herrera ya está retirada como diseñadora de su firma. Realizó su último desfile en febrero de 2018 con la colección otoño-invierno 2019.

Desde que creó su propia firma en 1981; se convirtió en una de las diseñadoras más aclamadas y sus opiniones sobre moda siempre son tomadas en cuenta.

Anteriormente también opinó que “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”; o “si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención”. También ha dicho que “la elegancia no es sólo belleza, es también la forma de pensar, la forma de moverte”.

