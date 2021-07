Inauguran Oficina de Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de Violencia de Género

Compartir





















Este jueves, inauguran la Oficina de Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de Violencia de Género; cuya sede está ubicada en la avenida Andrés Bello, entre calles Comercio y Páez, en la parroquia Catedral de la jurisdicción.

Dicha inauguración la llevó a cabo, l Instituto Autónomo Municipal Policía de Valencia (Iampoval).

La actividad estuvo presidida por el C/J Abog. Francisco Quiñonez, director de Iampoval; la Dra. Angie Liendo, coordinadora del Viceministro del Sistema Integrado de Policías (Visipol) de la Región Central; Lolimar Churinos, directora de Despacho Semujer de la Secretaría para la Mujer y Equidad de Género; Roraima Sánchez, secretaria de Semujer de la Gobernación de Carabobo; Ninoska Ramírez, jefe de la Oficina de Igualdad y Equidad de Género de PoliCarabobo y la fiscal 30 del Ministerio Público, Rosa Anular.

Oficina de Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de Violencia de Género

Quiñonez, indicó que la apertura de esta instancia, adscrita al Servicio de Investigación Penal de la Policía de Valencia (SIPV); se efectúa en cumplimiento del primer vértice de la Gran Misión Cuadrantes de Paz y de la Resolución 026 del 1º de febrero de 2021, emanado del Ministerio del Poder Popular de Interior Justicia y Paz (MIJP) en materia de Prevención Integral para la Vida y la Paz, a fin de ejercer la protección física y psicológica de las féminas en el municipio.

Al respecto, detalló que, “como parte de esta importante actividad, siguiendo lineamientos del órgano rector y del Ejecutivo municipal a través del alcalde Alejandro Marvez, al igual que del ciudadano gobernador Rafael Lacava; la oficina receptora va a estar disponible las 24 horas y los siete días de la semana, en esta importante tarea de mantener en cumplimiento y garantía el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia”.

El alto funcionario policial explicó que la oficina estará bajo la dirección de la comisionada agregada Carlis Wanloxten; quien además es secretaria de Igualdad y Equidad de Género del ente de seguridad local.

“Como cuerpo de policía estamos a la vanguardia en materia de transversalidad de género en lo que se refiere a la participación de personal femenino; en titularidades de cargos y en desarrollo de tareas policiales”, aseguró.

“Es importante destacar que en la Policía Municipal contamos con asistencia médica; psicológica y nos encontramos en constante orientación y sensibilización por parte del personal en atención efectiva de víctimas y familiares ante este flagelo rechazable”, puntualizó Quiñones.

Visipol presente

Por su parte, la Dra. Angie Liendo, representante de Visipol; resaltó que la Policía de Valencia es uno de los primeros organismos de Carabobo en materializar esta instancia.

“Se abrió esta ventanita para, no solamente hacer recepción de denuncias, sino también brindar un acompañamiento psicológico, jurídico y social a todas estas víctimas; invito a todas las mujeres a que no tengan miedo y que denuncien, te están brindando una mano amiga para que salgas de la oscuridad, no te quedes en el miedo”, subrayó.

En este sentido, ratificó que las mujeres expuestas a cualquier tipo de abuso o violencia, pueden comunicarse a través de los números telefónicos 0241-8580878 y 0424-4387246; a fin de recibir la orientación necesaria con respecto a situaciones que afecten su integridad física, psicológica y/o mental.

ACN/0800 Noticias

No dejes de leer: Naguanagua se unió en clamor y oración por Venezuela

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN