Polvo eres – Clon del maligno

El síndrome de la rana hervida: Por Rafael Ramírez Carreño.- Este síndrome utilizado en la psicología; se basa en una analogía utilizada por Oliver Clerc, filósofo franco-suizo; con una ley física real donde «si se introduce una rana en una olla; y la velocidad de calentamiento del agua es menor a 0,02 grados centígrados por minuto; la rana se quedará quieta y morirá al final de la cocción. Esto se produce porque la rana ajusta con el agua su temperatura corporal de manera gradual. Si la temperatura subiera a una mayor velocidad, la rana saltará y escaparía. Pero cuando se calienta el agua de manera gradual y la rana se sigue ajustando y aguantando, sucede que, cuando el agua esté llegando a su punto de ebullición, la rana ya no podrá ajustar más su temperatura corporal e intentará saltar, pero ya no podrá hacerlo, pues ha gastado su fuerza en ajustar su temperatura y morirá».

Este síndrome, que se basa en el comportamiento de la rana (al final hubo muchas discusiones éticas al respecto) se utiliza para describir el comportamiento psicológico del ser humano cuando se va resignando a situaciones que lo afectan, le hacen daño y no puede darse cuenta del cambio que se va produciendo en su entorno y en el mismo, hasta que finalmente acepta o se resigna a vivir una situación de consecuencias devastadoras.

¿Cuán profundo ha sido el daño que el madurismo ha infringido al Chavismo?

¿Cuánto de esto se aplica al PSUV y a dirigentes emblemáticos del Chavismo? ¿a cuantos oficiales militares Bolivarianos? ¿cuánto de esto sucede en la Asamblea Nacional Constituyente? ¿cuánto de esto ya ha sucedido en «El Castillete» y otras agrupaciones o movimientos políticos de izquierda? ¿Cuán profundo ha sido el daño que el madurismo ha infringido al Chavismo y al campo revolucionario?

No lo sé, pero me resulta inaceptable el silencio de los revolucionarios frente a situaciones como las que están viviendo Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba; asi como me resulta incomprensible y doloroso el silencio de los revolucionarios frente a lo que el madurismo ha hecho en mi contra, en contra de nuestra PDVSA Roja Rojita, nuestra trayectoria, donde con sus torpes astucias tratan de borrarme de la historia y del hecho de que estuve 12 años al lado de Chávez como su ministro de Petróleo, cuando me han linchado moralmente, me acusan, persiguen y exilian, sin darme derecho a la defensa, sin mostrar siquiera una prueba.

Más de 100 trabajadores de Pdvsa ignorados

Es inexplicable el silencio frente a la tragedia que están viviendo más cien trabajadores de PDVSA secuestrados por el gobierno, sin derecho a la defensa, el dolor de sus familias, de la familia de Nelson Martínez, muerto en custodia; la situación de más de 150 oficiales militares bolivarianos sepultados en cárceles del gobierno. Es increíble que nadie diga nada de lo que le hacen el Mayor General Rodríguez Torres, ex ministro de Chávez, de lo que le hacen al general Baduel, el mismo que se opuso al golpe de Estado desde la brigada paracaidista en Maracay.

Que antiguos revolucionarios sigan justificando a maduro y su gobierno criminal la acción represiva del FAES, la violencia en contra del pueblo, los muertos en tortura, los volados con un cohete.

Es un síndrome extraño, no sé si es el de la «rana hervida» o de una sector de la izquierda enajenado por el poder, pero creo que algo pasa en el alma de los que pueden decir algo y prefieren callar.

Hoy 8 de marzo, se celebra el día de la mujer, vaya mi saludo y respeto a todas las mujeres, ustedes son el alma de nuestra Patria, hoy atribulada. Vaya mi saludo especial a las madres de Alfredo y Aryenis las únicas que dan la cara, que exigen justicia, así al rompe, sin cálculos políticos, sin miserias de ningún tipo.

Al parecer tenemos una izquierda enajenada ante la persecución política. (artículo de este domingo.)

