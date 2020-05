Pompeo asegura que Maduro demostró que no habrán elecciones libres y justas

El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo; recuerda que este miércoles 20 de mayo se cumplen dos años desde que Nicolás Maduro demostró que no habrán elecciones libres y justas.

Pompeo asegura que hace dos años Maduro “secuestró el poder tras unas elecciones ilegítimas”.

“Hoy, hace 2 años, Maduro demuestra al pueblo venezolano y al mundo que no pueden haber elecciones libres y justas; mientras él ocupe el Palacio de Miraflores”, recuerda Pompeo a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, insiste en que la “dictadura”; como el denomina al Gobierno de Maduro, debe aprovechar la oportunidad que le está dando EE UU; para “abandonar el poder”.

“El Marco de Transición Democrática proporciona una ruta para una transición pacífica y democrática en Venezuela”; dijo en la red social.

Por otra parte, portales agregaron que Pompeo; recuerda que dentro del marco de transición democrática que fue propuesto por Estados Unidos; está una hoja de ruta para lograr la libertad en Venezuela.

Two years ago today, Maduro showed the Venezuelan people and the world that there can be no free and fair election while he occupies Miraflores Palace. The Democratic Transition Framework provides a roadmap for peaceful democratic transition for Venezuela. https://t.co/eB5TDZIuBk

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 20, 2020