¿Por qué debería utilizar una VPN?

Si estabas interesado en disfrutar de series y/o películas a las cuales no se pueden acceder desde tu país, has de saber que las VPN permiten a sus usuarios saltarse todo tipo de geobloqueos gracias a que redirigirán tu conexión al servidor de otro país. De esta manera, puedes simular una dirección IP americana desde España, por ejemplo, con tan solo activar la VPN.

You may like