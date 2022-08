¿Por qué es importante el registro en INSAI SIGMAV?

Movilizar alimentos tanto animales como vegetales no es un proceso que pueda llevarse a cabo sin más en el territorio venezolano, puesto que es necesario contar con la permisología necesaria para comprobar el estado de la mercancía, así como saber que las personas que lo hacen tienen la validación del Estado para su actividad económica sin problemas.

Esto se debe a que las autoridades sanitarias suelen ser muy estrictas con las normativas y que, al no contar con estos permisos, se pueden tener muchos problemas, incluyendo el pago de multas y sanciones muy severas o la retención de los productos para su revisión y validación adecuada .

Si bien este proceso no es muy conocido por el público en general, es uno de los más importantes para productores y distribuidores de mercancía de animales y vegetales.

Así que no es de sorprender que exista el Sistema Integrado de Gestión para la Movilización Animal y Vegetal (SIGMAV). Este sistema es el que otorga permisos para los traslados de animales y vegetales por el país, así como sus productos derivados.

Como ya se ha indicado, el INSAI es el encargado de regular las actividades con animales y vegetales, garantizando que no existan plagas o enfermedades que puedan ocasionar daños a la población por el consumo de sus productos y subproductos.