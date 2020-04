Detenido por poseer una estación de servicio clandestina en su casa

View this post on Instagram

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana practicaron la retención de 3 mil litros de gasolina en una vivienda que poseía una estación de combustible clandestina e ilegal, ubicada en la residencia Cerro Verde, urbanización Los Naranjos, municipio Baruta, estado Miranda. . . . Durante el procedimiento fue detenido el dueño de la casa, ciudadano Jesús Ramón Soto Méndez por tráfico de material estratégico, delito contemplado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. . . . No permitiremos que personas inescrupulosas se aprovechen de esta emergencia para beneficios propios, y aplicaremos mano dura a quien se preste para tales desviaciones. Unidos superaremos todas las adversidades ¡Venceremos! . . #9Abr #Mpprijp #PNB #Gasolina #Vzla